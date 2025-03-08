Пьяный мужчина угрожал пистолетом прохожим в Петропавловске

Пьяного мужчину, который целился в людей на одной из улиц Петропавловска, обезвредил офицер Нацгвардии. Инцидент случился вечером 7 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Нацгвардии РК, мужчину с предметом, похожим на пистолет, офицер заметил, когда возвращался от родственников. Горожанин был в состоянии алкогольного опьянения и целился в прохожих.

"Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал его наряду сотрудников органов внутренних дел", – рассказали в ведомстве.

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