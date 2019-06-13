Алматинцы поделились мнением о митингах

Опрошенные алматинцы отметили, что боятся мирных митингов из-за того, что они якобы могут перерасти в беспорядки.

На YouTube появился ряд видео с опросом, проведенным на улицах Алматы, где прохожие рассказали о своем отношении к митингам, передает Zakon.kz.

Опрошенные алматинцы отметили, что боятся мирных митингов из-за того, что они якобы могут перерасти в беспорядки.

- Что даст восстание? Например, посмотрите на Кыргызстан. Весь город разрушен. Пример, что там случилось. Экономика страны пострадала из-за тех беспорядков. Сейчас две дочки дома сидят. Позвонили на работу, сказали, детей заберите, сейчас они дома. Конечно, я боюсь, - сказала во время опроса 12 июня вечером женщина.

Эти двое мужчин уверены, что выходящие на мирные митинги люди не предлагают никаких альтернатив действующей системе.

- Народу нужно немножко подойти к этому вопросу тоже грамотно, а не просто кричать "Шал кетты". Потому что у нас народ тоже безграмотный, понимаете? Не выдвигают правильно свою позицию. Если хотят быть оппозиционером, пусть подойдут с этого вопроса грамотно. За стол переговоров, - сказал светлый мужчина.

- Те, кто бастуют, они никакую альтернативу не предлагают. Они просто говорят, что надо что-то ломать, что строить – не говорят. Какую они альтернативу предлагают, кого они предлагают, ничего не говорят, - убежден второй.

Насколько велик риск, что мирные митинги могут перерасти в беспорядки, предугадать сложно. Поэтому опрошенные алматинцы в один голос говорят о том, что все необходимо решать мирным путем.

- Я думаю, лучше, конечно, мирным путем. Времена, когда мы кровью все это решали, давно прошли. И ничем хорошим это не закончится. Нам наоборот демографию поднимать надо, - отметила женщина.

Среди опрошенных были и те, кто верит в теории заговора о том, что недовольством народа могут якобы воспользоваться внешние силы.

– Вот смотрите, я не буду говорить, вот выходите, ломайте, уничтожайте, деритесь с ними. Нужны мирные пути. Такая война не нужна. Если внутри страны будет конфликт народа с властью, есть опасность, что этим воспользуются внешние силы, другие страны. Войны, как в Грузии или в Украине, я не желаю, конечно же, - сказал парень.

Самое главное во всех сферах жизни – справедливость, реальный и честный диалог между властью и народом. Только в этом случае можно достичь процветания, и никакого смысла выходить на митинги тогда не будет. Примерно об этом сказала девушка, опрошенная на видео третьей.

– Мы видим, что сейчас ежедневно, по нескольку раз в день происходит в стране. Я желаю мирной жизни, но при этом считаю, что справедливость всегда должна быть на первом месте, - сказала девушка.

Ранее сообщалось, что за участие в митингах, начиная с 9 июня, в Казахстане судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу 115, предупреждено 172.

В Генпрокуратуре заявили, что в рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств, в отношении 311 лиц суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

- Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут еще 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки от 6 до 15 суток, - сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!