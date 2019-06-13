Президент Казахстана прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

Глава государства примет участие в заседаниях глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах.

По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

13-14 июня в столице Кыргызстана Бишкеке пройдет 19-е Заседание Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

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