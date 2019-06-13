Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент Казахстана прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС

Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

Фото : МИД РК13 июня 2019, 15:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

Глава государства примет участие в заседаниях глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах.

По итогам саммита планируется подписание и принятие целого ряда документов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

13-14 июня в столице Кыргызстана Бишкеке пройдет 19-е Заседание Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты