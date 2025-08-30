#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
538.54
628.31
6.7
События

Президент Казахстана прибыл в КНР для участия в саммите ШОС

Президент Казахстана прибыл в КНР, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 14:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 30 августа 2025 года, прибыл в Тяньцзин, сообщает Zakon.kz.

Здесь, в крупном портовом городе на северо-востоке Китая, с 31 августа по 1 сентября 2025 года пройдет юбилейный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".

Фото: akorda.kz

"Сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства", – говорится в сообщении Акорды.

Как встречали главу Казахстана – в фоторепортаже пресс-службы и корреспондента Zakon.kz, который находится на месте событий.

Фото: Zakon.kz

Фото: akorda.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: akorda.kz

Фото: Zakon.kz

30 августа англоязычная газета China Daily опубликовала статью Токаева. Агентство Kazinform представило неофициальный перевод статьи "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation". Материал посвящен развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Китайскую Народную Республику по приглашению председателя Си Цзиньпина. Визит продлится с 30 августа по 3 сентября 2025 года. В его рамках состоятся переговоры на высшем уровне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
События
21:09, 29 августа 2025
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
События
20:45, 29 августа 2025
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
События
20:21, 29 августа 2025
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: