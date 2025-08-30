Президент Казахстана прибыл в КНР для участия в саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 30 августа 2025 года, прибыл в Тяньцзин, сообщает Zakon.kz.

Здесь, в крупном портовом городе на северо-востоке Китая, с 31 августа по 1 сентября 2025 года пройдет юбилейный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".

Фото: akorda.kz

"Сегодня в государственной резиденции "Инбингуань" состоятся переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства", – говорится в сообщении Акорды.

Как встречали главу Казахстана – в фоторепортаже пресс-службы и корреспондента Zakon.kz, который находится на месте событий.

Фото: Zakon.kz

Фото: akorda.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: akorda.kz

Фото: Zakon.kz

30 августа англоязычная газета China Daily опубликовала статью Токаева. Агентство Kazinform представило неофициальный перевод статьи "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation". Материал посвящен развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев посетит Китайскую Народную Республику по приглашению председателя Си Цзиньпина. Визит продлится с 30 августа по 3 сентября 2025 года. В его рамках состоятся переговоры на высшем уровне.