Маулен Ашимбаев: Народ проголосовал за преемственность

Сейчас очень важно консолидироваться, объединяться вокруг программы Президента.

Абсолютное большинство казахстанцев поддержав программу Касым-Жомарта Токаева, выразили надежду на продолжение курса Елбасы. Такое мнение на очередном заседании выразили члены Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050".

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев подчеркнул, что население Казахстана проголосовало за преемственность стратегического курса Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и поступательное развитие страны.

- Сейчас очень важно консолидироваться, объединяться вокруг программы Касым-Жомарта Токаева, которая отражает наиболее актуальные вопросы нашего общества. Вместе мы будем способствовать ее реализации во благо народа Казахстана, - подчеркнул он.

Маулен Ашимбаев напомнил, что на церемонии инаугурации избранный Президент обозначил ключевые задачи, стоящие перед страной на современном этапе.

- Их реализация позволит придать новый импульс модернизации экономической и политической системы и повышению благосостояния казахстанцев. Глава государства особо отметил необходимость дальнейшего развития диалога власти и общества. Как подчеркнул Президент, наш главный ориентир – разное мнение, но единая нация. Именно поэтому, уверен, инициатива Токаева о создании Национального совета общественного доверия станет важным шагом на пути диалога между властью и гражданским обществом, - сказал председатель коалиции.

Напомним, в числе 10 приоритетов, названных Касым-Жомартом Токаевым в инаугурационной речи, были повышение доходов населения, борьба с коррупцией, реформа судебной и правоохранительной систем, создание новых рабочих мест, решение жилищных вопросов, справедливая социальная политика, новый курс на развитие регионов, развитие программы "Рухани жаңғыру", поддержка многовекторной внешней политики, молодежная политика.

По результатам заседания ОКДС было принято обращение к казахстанцам. В нем члены коалиции высоко оценили открытый и конкурентный характер состоявшихся выборов Президента страны, а также призвали граждан к сплоченности, единству и сохранению ключевых ценностей казахстанского пути развития – общественного согласия и политической стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и толерантности.

- Мы призываем все общественно-политические силы к консолидации в поствыборный период во имя стратегических целей страны. Мы намерены своими словами и действиями выразить поддержку приоритетам и задачам по развитию страны, определенным Президентом Казахстана К.Токаевым, и вместе продолжать курс Елбасы на укрепление Независимости, системную модернизацию страны и повышение благосостояния казахстанцев, - говорится в обращении, опубликованном на сайте nurotan.kz.

ОКДС "Казахстан-2050" является одной из самых крупных диалоговых площадок в стране. Она объединяет представителей ведущих политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, общественных объединений и неправительственных организаций, представляющих интересы миллионов граждан.

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