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Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме

Референдум, Ашимбаев, Сенат, АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:46 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Он проголосовал на 164 участке, расположенном в здании Национальной библиотеки.

"Сегодняшний день имеет очень важное значение для нашей страны. Наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня исторический день для Казахстана. Мы сегодня видим реализацию концепции президента "Слышащего государства". Наш президент всегда подчеркивает, что важнейшие решения, которые касаются будущего страны и важных аспектов жизнедеятельности нашего государства, не должны приниматься только государственными органами в каких-то кабинетах несколькими людьми. Такие решение должны широко обсуждаться в обществе", – сказал Маулен Ашимбаев. 

Он подчеркнул, что должны быть услышаны различные мнения и должна быть дискуссия, чтобы по итогу, с учетом мнения общества, принимать такого рода решения. 

Референдум, АЭС, Ашимбаев , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:46

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Сегодняшний референдум посвящен строительству АЭС в Казахстане. В то же время этот референдум, как и в целом это обсуждение, играет важную роль с точки зрения формирования новой правовой культуры нашей страны. Демократия – это достаточно непростой процесс. Нельзя ожидать, что общество станет демократичным в один день и все соответствующие институты заработают. Мы все находимся в этом процессе, и с точки зрения развития демократии нашей страны, формирования новой демократической культуры, очень важное значение имеет проходящий сегодня референдум", – дополнил Маулен Ашимбаев. 

Ранее премьер-министр Казахстана проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

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