Турсынбек Кабатов из КВН неожиданно показал свою физическую подготовку
Турсынбек лихо отплясывает со своей старшей дочкой Адеми.
Экс-квнщик Турсынбек Кабатов стал героем одного из пабликов. Авторы канала вспомнили, в какой форме юморист был в октябре 2018 года и кто его "личный тренер", передает Zakon.kz.
Юморист, участник сборной Казахстана, выступавшей в Высшей лиге КВН, сейчас ведет казахстанскую лигу клуба веселых и находчивых. При этом он не забывает держать себя в форме.
Делать это ему помогает… его дочка. В одном из пабликов в Instagram появилось видео, где Турсынбек лихо отплясывает со своей старшей дочкой Адеми.
Как выяснилось, видео это появилось еще в октябре прошлого года.
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Но если взглянуть на более свежие снимки юмориста, то можно увидеть, что Турсынбек более-менее подтянут и выглядит молодо.
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Поклонники положительно оценили этот танец и назвали Турсынбека отличным отцом, спортивным и образцовым.
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