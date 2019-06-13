Турсынбек Кабатов из КВН неожиданно показал свою физическую подготовку

Турсынбек лихо отплясывает со своей старшей дочкой Адеми.

Экс-квнщик Турсынбек Кабатов стал героем одного из пабликов. Авторы канала вспомнили, в какой форме юморист был в октябре 2018 года и кто его "личный тренер", передает Zakon.kz.

Юморист, участник сборной Казахстана, выступавшей в Высшей лиге КВН, сейчас ведет казахстанскую лигу клуба веселых и находчивых. При этом он не забывает держать себя в форме.

Делать это ему помогает… его дочка. В одном из пабликов в Instagram появилось видео, где Турсынбек лихо отплясывает со своей старшей дочкой Адеми.

Как выяснилось, видео это появилось еще в октябре прошлого года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тұңғышым Әдемімен көңілді би. Публикация от Кабатов Турсынбек (@tursynbek_kabatov_official) 15 Окт 2018 в 8:36 PDT

Но если взглянуть на более свежие снимки юмориста, то можно увидеть, что Турсынбек более-менее подтянут и выглядит молодо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кабатов Турсынбек (@tursynbek_kabatov_official) 28 Мар 2019 в 5:36 PDT

Поклонники положительно оценили этот танец и назвали Турсынбека отличным отцом, спортивным и образцовым.

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