Одинаковые цены на лекарства устанавливают по всему Казахстану

Это поможет отслеживать также ввоз фальшивых препаратов.

Предельные цены на лекарства устанавливают в Казахстане, одинаковые во всех регионах. Вводят эту меру контроля в июле. Это поможет отслеживать также ввоз фальшивых препаратов. Казахстан стал привлекательной страной для продажи фальсифицированных лекарств - завезенных в основном из России. Как правило, подделывают дорогие препараты известных европейских и часто дорогих марок, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Дорогая импортная упаковка лекарства - не гарант качества. Такие и подделывают гораздо чаще. Выгодно это. Накрутка солидная. Пустышку можно купить в аптеке и понятия не иметь, что пьешь. Чаще подделывают лекарства от гипертонии, для снижения холестерина и лечения желудочно-кишечных заболеваний. Их поток в Казахстан растет. Подсчитали, что за 3 года зарегистрирован 61 случай. Это то, что выявили и пресекли.

Людмила Бюрабекова - председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК:

- Более 50% препаратов, которые надо отпускать по рецепту, отпускается без назначения врача. И около 10% этих препаратов являются фальсификатами, не зарегистрированными на территории РК.

Контроль над этим баснословно дорогим потоком очень сложен. В основном, фальсификат поступает из России напрямую. Или же препараты экспортируют из соседних стран. Перекупают, делают еще большую ценовую накрутку и пускают в продажу. Одно и тот же лекарство может стоить с огромным отрывом в цене не только в разных городах. В разных аптеках - не угонишься за поисками где и что дешевле. И при этом вполне можно нарваться на фальсификат.

И вот первый серьезный удар по подделкам - в Казахстане установят предельную цену на все препараты, что есть в продаже. Импортные и отечественные. Дешевле продавать можно. Если кто-то будет нарушать это ценовое правило - накажут штрафом. До полумиллиона предусмотрен. А еще могут приостановить действие лицензии или вообще закрыть ту или иную фирму или аптеку. К последним будет применяться такое же правило, если будут торговать лекарствами без рецептов. Один из самых дорогих и достаточно свободных рынков - фармакологический - ждут большие перемены. С одной оговоркой.

Людмила Бюрабекова - председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК:

- Продажа лекарств в аптеках Казахстана по рецепту не является новым требованием. И данная норма была внедрена более 15 лет назад. На сегодняшний день зарегистрировано более 7600 наименований лекарственных средств. Из них 1640 являются безрецептурными.

Только в прошлом году выявлено 90 случаев реализации аптеками препаратов без рецепта. На 20 млн тенге штрафов наложили. Но надо понимать, что это только выявленная капля в огромном море. Самим больным эти новые ужесточенные правила вряд ли понравятся. За рецептами приходится уже отстаивать огромные очереди в поликлиниках. Но вот предельный реестр цен, который должен быть предоставлен уже в следующем месяце - это действительно целебный бальзам на незаживающие раны. Болеть проще не станет, зато отпадет необходимость бегать по аптекам в попытках найти препараты подешевле. И может как раз эта мера и выдавит с лекарственного рынка подделки. Завозить их в страну, где запретят беспредельно накручивать ценники, станет невыгодно.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!