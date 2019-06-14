Токаев: Проблема люков в "столице Евразии" - просто позор

Неоднократно из-за открытых люков гибли дети.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на встрече с активом Нур-Султана назвал позором проблему открытых канализационных люков, передает Zakon.kz.

- Проблема люков – просто позор. В столице, которую мы называем "столицей Евразии", люди пропадают в люках. И целое правительство вместе с акиматом не может решить эту проблему. Сейчас, правда, уже как-то подобрались к решению этой проблемы, но в городе, где проходят саммиты, крупные международные встречи, где мы говорим о том, что это лучший город Евразии, в люках пропадают дети! Это что такое? Это позор просто. Нужно заняться земными вопросами. Поменьше разговоров, поменьше красивых речей. А просто надо работать. Прежде всего, для людей, - высказался глава государства.

В феврале 13-летний житель столицы Бакдаулет Омирхан был найден мертвым на дне колодца. В ноябре 2018 года аналогичным образом скончалась 13-летняя девочка Аружан. 29 мая ребенок катался на велосипеде и провалился в колодец. Спасти его удалось. В открытые люки попадают не только дети: в конце ноября жительницу тогда еще Астаны из колодца вытащила прохожая.

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