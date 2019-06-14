На большей части Казахстана в пятницу пройдут осадки

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе – пыльная буря.

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юго-западе республики - погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе – пыльная буря.

Днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях днем местами возможен град. В Акмолинской области ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской области усиление ветра 15-20 м/с, днем местами шквал, пыльная буря. В Мангистауской, днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усилнение ветра 15-20 м/с, в Мангистауской с пыльной бурей. Днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, возможен град. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, шквал, днем возможен град. В Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

Днем местами в Мангистауской обласити ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 14 июня: днем 28°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 14°, облачно.

Прогноз погоды на 14 июня.

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