На каких реках и водоемах Алматы разрешено купаться в 2019 году

На территории Алматы определено 4 разрешенных места для купания на открытых водоемах.

Можно ли купаться на алматинских открытых водоемах и что делать, если видишь тонущего человека, рассказали в ДЧС Алматы, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в текущем году на территории Алматы погибших на воде не зарегистрировано. Но в прошлом году при купании в запрещенных местах утонули 3 человека один из которых ребенок.

- На территории Алматы определено 4 разрешенных места для купания на открытых водоемах: восточная часть озера Сайран 200 метров в южном направлении от ул. Толе би; западная часть озера Сайран 300 метров в южном направлении от ул. Толе би до пирса; зона отдыха вдоль БАК им. Д Кунаева "Роща баума", а также зона отдыха "Гульдер". Остальные открытые водоемы и горные реки, к примеру, реки Есентай, Большая, Малая Алматинка, протекающие через город, считаются не безопасными и купание в них запрещено, - пояснили в ДЧС Алматы.

Естественно, в городе много аквапарков, где предусмотрены меры безопасности, дежурят спасатели, поэтому там купаться безопасно. Другой вопрос, что на любом водоеме необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на воде, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев:

- купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- во время купания в компании не теряйте друг друга из вида;

- не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения(буи);

- не оставляйте детей без присмотра взрослых;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии, и.т.д.

- Если видишь тонувшего человека, необходимо громко позвать на помощь "Человек тонет!!!!", а также вызвать спасателей и скорую помощь. Самостоятельно подплывать к тонущему человеку запрещается, так как в панике он может потянуть Вас в след за собой. Подплывать к утопающему необходимо вдвоем или втроем, если тонущий не контролирует свои действия, подплывать к нему необходимо сзади, после чего схватив его за голову, под руки или за волосы отплыть с ним к берегу. Транспортировать пострадавшего надо так, чтобы его дыхательные пути находились над водой, - советуют в ДЧС.

О том, как правильно выбрать купальник, чтобы выглядеть стильно и модно, мы рассказывали здесь.

Альберт Ахметов

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