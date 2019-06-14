Назначен председатель Агентства по делам госслужбы РК

Им стала Анар Жаилганова.

Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва Жаилганова Анар назначена председателем Агентства по делам госслужбы РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и. о. заместителя директора Департамента в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидар Смагулов.

На официальном сайте Президента РК вышел указ Токаева о назначении.

- Назначить Жаилганову Анар Нуралыкызы Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, - говорится в официальном документе.

Жаилганова Анар Нуралыкызы родилась 10.07.1969 в Семипалатинске.

В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. им. Аль-Фараби, с отличием по специальности "Правоведение"; в 2003 - Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита.

Научные звания, степени, деятельность:

· Национальная Академия Наук РК, аспирантура (1993)

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Организационно-правовое обеспечение судебной деятельности в Республике Казахстан" (2002)

Трудовой стаж:

· Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан (1991);

· Старший консультант по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда (Шымкент) (1994-1997);

· Судья Южно-Казахстанского областного суда (Шымкент) (1997-1999);

· Заместитель начальника, начальник Управления анализа, совершенствования судебной системы Департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан (06.1999-12.1999);

· Старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (12.1999-09.2000);

· Советник председателя Верховного Суда Республики Казахстан (09.2000-12.2004);

· Судья Верховного Суда Республики Казахстан (12.2004-03.2008);

· Член Конституционного совета Республики Казахстан (13.03.2008-01.2016)

Выборные должности, депутатство:

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии "Нұр Отан", Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (с 24.03.2016)

Партийная принадлежность:

· Член политической партии "Нур Отан" (с 01.2016);

· Член Политического совета партии "Нур Отан" (с 03.2019)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Курмет" (2009);

· Медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), Юбилейная медаль "10 лет Астане" (06.2008), Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл" (2011), "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" (2014), "Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл", "Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл";

· Нагрудный знак Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы "Үздік мемлекеттік қызметші";

· Почетная грамота председателя Верховного Суда Республики Казахстан (1998)

13 июня стало известно о том, что АДГСПК РК реорганизовано в два отдельных госоргана.

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