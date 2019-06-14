Алик Шпекбаев возглавил Антикоррупционную службу

Вчера ведомство было реорганизовано.

Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Zakon.kz со ссылкой на Facebook и. о. заместителя директора Департамента в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидара Смагулова.

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Шпекбаев Алик Жаткамбаевич родился 4 июля 1957 года в Алматинская области.

В 1980 году окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР; в 1987 году - Карагандинскую высшую школу МВД СССР; в 1991-1992 - Академию МВД РФ.

Научная деятельность, звания:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации "Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом)" (2005)

Трудовой стаж:

· Слесарь-сантехник СПМК (1978);

· Начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984);

· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988);

· Начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989);

· Начальник Балхашского РОВД (1989-1991);

· Начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994);

· Начальник Каскеленского РУВД (1994-1995);

· Заместитель Начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997);

· Начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель Начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-2000);

· Начальник УВД Алматинской области (05.2000-11.2003);

· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (11.2003-05.11.2008);

· Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (05.11.2008-08.2014);

· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (08.2014-12.2015);

· Заместитель Председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (12.01.2016-09.2016);

· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-12.2017);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (с 11.12.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Данк" 2-ой степени (2005), "Айбын" 2-ой степени (1999);

· Медали;

· Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

· Почетный гражданин Илийского, Енбекшиказахского районов и Алматинской области

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в СА (1975-1977);

· Генерал-майор полиции (2002);

· Генерал-лейтенант полиции (05.2019)

13 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции будет разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу.

На официальном сайте Президента РК вышел указ главы государства об этом назначении.

- Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), - говорится в указе.

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