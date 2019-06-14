Алик Шпекбаев возглавил Антикоррупционную службу
Вчера ведомство было реорганизовано.
Алик Шпекбаев назначен председателем Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), передает Zakon.kz со ссылкой на Facebook и. о. заместителя директора Департамента в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Дидара Смагулова.
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Шпекбаев Алик Жаткамбаевич родился 4 июля 1957 года в Алматинская области.
В 1980 году окончил Чимкентскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР; в 1987 году - Карагандинскую высшую школу МВД СССР; в 1991-1992 - Академию МВД РФ.
Научная деятельность, звания:
· Кандидат юридических наук, тема диссертации "Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом)" (2005)
Трудовой стаж:
· Слесарь-сантехник СПМК (1978);
· Начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980-1984);
· Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984-1988);
· Начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988-1989);
· Начальник Балхашского РОВД (1989-1991);
· Начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992-1994);
· Начальник Каскеленского РУВД (1994-1995);
· Заместитель Начальника УГСК по Алматинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алматинской области (1995-1997);
· Начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР - первый заместитель Начальника департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-2000);
· Начальник УВД Алматинской области (05.2000-11.2003);
· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (11.2003-05.11.2008);
· Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (05.11.2008-08.2014);
· Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (08.2014-12.2015);
· Заместитель Председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (12.01.2016-09.2016);
· Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016-12.2017);
· Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (с 11.12.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Орден "Данк" 2-ой степени (2005), "Айбын" 2-ой степени (1999);
· Медали;
· Заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
· Почетный гражданин Илийского, Енбекшиказахского районов и Алматинской области
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:
· Служба в СА (1975-1977);
· Генерал-майор полиции (2002);
· Генерал-лейтенант полиции (05.2019)
13 июня стало известно, что Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции будет разделено на два ведомства - Агентство по делам госслужбы и Антикоррупционную службу.
На официальном сайте Президента РК вышел указ главы государства об этом назначении.
- Назначить Шпекбаева Алика Жаткамбаевича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), - говорится в указе.
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