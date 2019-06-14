Член исполкома МОК инспектирует столицу Казахстана

Глава UWW Ненад Лалович поблагодарил Казахстан за интенсивную и плодотворную подготовку.

Руководство Объединенного мира борьбы UWW во главе с Ненадом Лаловичем инспектирует готовность столицы Казахстана к проведению чемпионата мира по трем видам борьбы, передает Zakon.kz.

В столицу Казахстана прибыли официальные представители Объединенного мира борьбы (UWW). Высокие гости, в числе которых член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и президент UWW Ненад Лалович, член Бюро UWW, технический делегат ЧМ-2019 Питер Бача, менеджер по проведению соревнований UWW Рамиль Ахмадов проверяют готовность главного города страны к проведению мирового первенства по греко-римской, вольной и женской борьбе (14-22 сентября).

- Глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович желает лично ознакомиться с ходом подготовки к столь важному и ответственному старту как чемпионат мира. До планетарного первенства осталось совсем немного времени и уже на сегодняшний день все объекты должны соответствовать проведению на самом высоком уровне грядущего масштабного спортивного события. Со своей стороны принимающая сторона сделает все возможное, чтобы чемпионат мира в Казахстане оставил у многочисленных участников и гостей турнира самые неизгладимые и запоминающиеся впечатления, - рассказал глава оргкомитета ЧМ-2019, вице-президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Ерлан Кожасбай.

Один из руководителей республиканской федерации борьбы также подчеркнул, что инфраструктурные объекты нашей столицы позволяют проводить самые значимые и крупные состязания.

- Аэропорт, гостиничные комплексы, места досуга и культурно-массовые объекты, "Барыс-Арена" и прочая инфраструктура соответствует нашей заявки. У нас сформирован организационный комитет, куда входят профессионалы своего дела, который ежедневно проделывает колоссальный объем работы на каждом участке, ради достижения общей цели – провести мировое первенство на самом высоком уровне! Все это происходит благодаря слаженной работе республиканской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы, - сообщил Кожасбай.

В свою очередь, глава UWW Ненад Лалович поблагодарил Казахстан за интенсивную и плодотворную подготовку к чемпионату мира и выразил уверенность, что предстоящее соревнование пройдет без нареканий.

- Казахстан в мире борьбы узнаваемое государство, имеющее в нашем виде спорта большие традиции и высокий потенциал. В сентябре текущего года сюда съедутся сильнейшие представители по греко-римской, вольной и женской борьбе, которые в бескомпромиссной борьбе выявят между собой победителей и призеров чемпионата мира, а также разыграют олимпийские лицензии. Желаю за оставшееся время Казахстану основательно подготовиться к этому мегасобытию и войти городу в историю, где состоялся один из лучших чемпионатов мира, - сказал Лалович.

Добавим, что у руководства Объединенного мира борьбы запланированы в Нур-Султане встречи на самом высоком уровне, в том числе с главой НОК РК Тимуром Кулибаевым и членами Правительства РК.

Отметим, что наряду с Казахстаном главным претендентом на проведение чемпионата мира по борьбе-2019 был турецкий Стамбул, однако члены UWW остановили свой выбор на столице Казахстана.

Тем временем, стало известно, как будет выглядеть талисман Чемпионата мира.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!