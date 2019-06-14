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МОН исправит ошибки в учебниках, возмутившие депутатов

Учебники отправят в печать в исправленном виде.

Фото : rambler.ru14 июня 2019, 14:57

Депутаты Мажилиса обратились в МОН РК с запросом по поводу содержания школьных учебников от издательства "Алматы кітап". В частности, замечания получили учебники по "Математике" и "Литературному чтению" для 4 класса, а также "Физика" для 7 класса. Министерство ответило на данный запрос 14 июня, сообщает Zakon.kz.

К примеру, депутатов возмутило, что в "Математике" четвероклассникам предлагается "вычислить скорость полета велосипедиста и лыжника". В министерстве образования и науки РК ответили, что в прошлые годы в учебнике было задание "Вычислить скорость полета бабочки, жука и пчелы". В новой редакции насекомых поменяли на спортсменов, а "скорость полёта" забыли изменить на "скорость движения".

Подняли вопрос депутаты и по поводу "Литературного чтения", где приводятся примеры иностранных имен: "Дори, Нори, Ори". В МОН пояснили, что это имена героев из мирового бестселлера "Властелин колец", автором которого является Джон Рональд Руэл Толкин. А это задание предназначено для развития трехязычия в обучении. Тем не менее замечания народных избранников приняли и пообещали заменить "Дори, Нори, Ори" на другие иностранные имена.

Кроме того, мажилисменов заинтересовало задание в "Литературном чтении", где предлагается посмотреть ролик на Youtube.com, но претензий к нему не возникло, так как в МОН уже отказались от него. В итоговый вариант учебника задание не вошло.

Минобр также уберет из учебника задание посмотреть мультипликационный фильм "Рататуй" и пересказать содержание. Его заменят на другой.


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