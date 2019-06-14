ДТП с тремя автобусами: у водителя были проблемы с сердцем

Водитель потерял сознание из-за нарушения кровоснабжения - данный факт подтвердился при проведении экспертизы.

Начальник отдела дорожно-транспортных происшествий и преступлений департамента полиции города Нур-Султан, подполковник Нурлан Муканов на брифинге сообщил, что у водителя автобуса из ДТП с тремя автобусами и машиной скорой помощи были проблемы с сердцем, передает корреспондент Zakon.kz.

- У водителя выявлены признаки острого нарушения ритма сердца, что привело к нарушению кровоснабжения внутренних органов и головного мозга, и потери сознания у водителя. Данный факт подтвердился при проведении экспертизы, - сказал он.

По его словам, следствие по этому ДТП еще не завершено из-за большого количества пострадавших.

- В данном случае пострадали 33 человека, из которых 6 - тяжкий вред здоровью. Экспертизы проводятся на основании медицинских документов. Потому что люди собираются подавать иски в суд. В связи с чем после окончания лечения изымались истории болезни, назначались экспертизы, - уточнил Муканов.

Напомним, 26 марта этого года в Нур-Султане произошло ДТП с участием трех автобусов и легковых автомобилей. На пересечении улицы Улы Дала с проспектом Кабанбай батыра автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. Они задели автобус №53, машину скорой помощи и несколько легковых автомобилей. В аварии погибли водитель автобуса №303 и пассажирка, остальных доставили в больницу.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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