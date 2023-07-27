В Астане водитель автобуса потерял сознание и совершил ДТП, он скончался в больнице

В Астане 27 июля 2023 года водителю автобуса стало плохо за рулем – он потерял сознание, из-за чего допустил наезд на ограждение и столб освещения, а затем заехал на пешеходный тротуар. Мужчина был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в одном из столичных Instagram-пабликов.

Как рассказали в Департаменте полиции Астаны, в 10:37 водитель маршрутного автобуса следовал по пр. Богенбай батыр – со стороны ул. Бейбитшилик в сторону ул. Ауезова, и напротив дома 47 не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак и пешеходное ограждение.

"Скорость движения не превышала 40 км/час. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса, не пострадали... В результате ДТП водителя с места происшествия забрала карета скорой помощи без видимых травм с подозрением на сердечную недостаточность". Пресс-служба ДП Астаны

По данному факту стражами порядка проводится дознание.

"На момент ДТП на пересечении пр. Богенбай батыра – ул. Бейбитшилик установлены все необходимые технические средства регулирования дорожного движения, которые находились в исправном состоянии. По пр. Богенбай батыра имеется выделенная полоса для маршрутных транспортных средств", – добавили в пресс-службе столичного ДП.

По данным ТОО "City Transportation Systems", ДТП с автобусом произошло в 10:20 по пр. Богенбай батыр, на остановочном пункте "Бейбитшилик", по направлению ТД "Алем".

"Водитель (1961 г. р.) МТС №2, принадлежащий автопарку №7, следуя по маршруту, потерял сознание, вследствие чего допустил наезд на ограждение и столб освещения, затем заехал на пешеходный тротуар. Водитель был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Предварительная причина смерти – остановка сердца... Других пострадавших в результате происшествия нет", – рассказали в компании.

В CTS уточнили, что стаж работы водителя на пассажирском транспорте – более 15 лет. Он работал второй день после выходного. Время прохождения предрейсового медосмотра – 5:54 с допуском на линию.