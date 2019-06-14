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Стали известны подробности о задержанных начальниках из "Астана су арнасы"

Дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более человек.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин14 июня 2019, 16:26

Заместитель начальника столичного ДП Нур-Султана Газиз Нуркаев на брифинге рассказал о задержании начальников из ГКП "Астана су арнасы" по делу о гибели четырех рабочих в городском колодце, передает корреспондент Zakon.kz.

- Задержанными являются главный механик, который отвечает непосредственно за меры безопасности во время проведения работ. Второй - руководитель районного масштаба - районного подразделения по району Алматы. Оба непосредственные руководители погибших, - сказал он.

Как добавил замглавы ДП, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также он сообщил, что расследование должно будет завершено в течение месяца.

- Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц. Проводится досудебное расследование. Досудебное расследование начато 23 мая. В ходе расследования проведен ряд необходимых экспертиз и специальных проверок, допрошены очевидцы произошедшего. В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц ГКП "Астана Су Арнасы", - пояснил Нуркаев.

Как сообщалось ранее, во время демонтажных работ 23 мая этого года в резервуаре канализационной насосной станции ГКП "Астана су арнасы" близ нового Дворца школьников в Нур-Султане погибли четверо рабочих, один человек был госпитализирован. Мужчины пытались помочь коллеге выбраться из колодца наружу и сами угодили в ловушку. После инцидента Министерством труда и социальной защиты населения РК была образована специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии. На сегодня пятый пострадавший выписан и в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Он также проходит по делу как свидетель.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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