Региональные группы НПМ посетили задержанных митингующих

Всего региональные группы посетили 20 специальных учреждений, в которых в момент посещений находились 484 арестованных за участие в митингах.

Результаты мониторинга региональных групп национального превентивного механизма направлены в Генеральную прокуратуру, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

Как сообщалось ранее, по решению Уполномоченного по правам человека в РК региональные группы национального превентивного механизма (НПМ) гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей были направлены в места содержания граждан, задержанных в ходе прошедших накануне митингов, с целью мониторинга соблюдения их законных прав.

Всего региональные группы посетили 20 специальных учреждений, в которых в момент посещений находились 484 арестованных за участие в митингах в гг. Нур-Султане и Алматы, с которыми были проведены индивидуальные беседы.

В ходе мониторинга жалоб на условия содержания и действия администрации в указанных учреждениях в целом не поступило. В местах содержания в достаточной степени были обеспечены питание, медицинская и иная помощь.

Вместе с тем, во время проведенных бесед отдельными гражданами были высказаны жалобы на нарушения их прав, связанные, в частности, с обоснованностью задержания, длительностью пребывания в отделах полиции и доставки в места временной изоляции, ограничением доступа к юридической помощи.

Следует отметить, что проведенная региональными группами НПМ работа способствовала ускорению информирования родственников о местонахождении задержанных.

Результаты мониторинговых посещений направлены в Генеральную прокуратуру для принятия в установленном порядке мер по обеспечению законных прав граждан в соответствии с поручениями, данными Главой государства.

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