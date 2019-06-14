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Появились кадры последствий порывов ветра в Алматы

Алматинцы оперативно отреагировали на стихию.

Фото : Instagram/kris.p.almaty14 июня 2019, 21:25

В Алматы из-за сильного ветра падают деревья и срываются крыши, сообщает Zakon.kz.

Прошедшие вечером 14 июня порывы ветра в Алматы не остались без последствий. В Instagram-паблике kris.p.almaty появились фото и видео сорванных крыш, поваленных деревьев и людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Под видео, где женщина не может, из-за сильного ветра, выехать с детской коляской с дворовой площадки, появились гневные комментарии в адрес снимавшего. По мнению большинства пользователей, он должен был не снимать, а выйти и помочь.


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