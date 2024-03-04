Последствия землетрясения в Алматы попали на видео
К примеру, в одном из офисов горшок не устоял на полке.
Фото: Zakon.kz
Алматинка поделилась фотографией того, что осталось от ваз и статуэток, которые слетели с полок во время тряски.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, другой очевидец поделился видео с заметной трещиной вдоль школьной стены. Этот случай зафиксирован в учебном учреждении поселка Гүлдала (Талгарский район).
Не выдержал потолок в бизнес-центре. Снимок разместил на странице в Facebook Канат Сахария.
Ужасают и последствия землетрясения в КазНПУ имени Абая.
С камер наблюдения попали и кадры из торгового дома.
Утром 4 марта 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев попросил граждан не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.
Корреспондент Zakon.kz снял, что происходило на улицах в первые минуты после землетрясения.
Материал по теме
Также в городе в целях безопасности временно закрыли метро.
А у школьников и студентов появился дополнительный выходной.