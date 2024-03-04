Последствия землетрясения в Алматы попали на видео

4 марта 2024 года алматинцы ощутили сильные подземные толчки. Сила землетрясения составила 5 баллов. Жители города делятся фотографиями и видео последствий природной стихии, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в одном из офисов горшок не устоял на полке.

Фото: Zakon.kz

Алматинка поделилась фотографией того, что осталось от ваз и статуэток, которые слетели с полок во время тряски.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, другой очевидец поделился видео с заметной трещиной вдоль школьной стены. Этот случай зафиксирован в учебном учреждении поселка Гүлдала (Талгарский район).



Не выдержал потолок в бизнес-центре. Снимок разместил на странице в Facebook Канат Сахария.

Ужасают и последствия землетрясения в КазНПУ имени Абая.

С камер наблюдения попали и кадры из торгового дома.

Утром 4 марта 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС города Нурлан Атыгаев попросил граждан не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Корреспондент Zakon.kz снял, что происходило на улицах в первые минуты после землетрясения.

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Также в городе в целях безопасности временно закрыли метро.

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А у школьников и студентов появился дополнительный выходной.