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В ВКО полицейские устроили "выставку" разбитых машин

Таким способом полицейские Усть-Каменогорска призвали соблюдать ПДД.

Фото : integralauto.ru15 июня 2019, 00:53

По главным улицам областного центра на эвакуаторах провезли несколько машин, которые стали участниками серьезных ДТП в результате грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Полицейские Усть-Каменогорска провели очередную акцию, призвав таким образом жителей города соблюдать ПДД.

- Причиной аварий, участниками которых стали данные автомобили, стало превышение скоростного режима и другие нарушения, - говорится в сообщении МВД РК.


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