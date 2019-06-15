В ВКО полицейские устроили "выставку" разбитых машин
Таким способом полицейские Усть-Каменогорска призвали соблюдать ПДД.
Фото : integralauto.ru15 июня 2019, 00:53
По главным улицам областного центра на эвакуаторах провезли несколько машин, которые стали участниками серьезных ДТП в результате грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Полицейские Усть-Каменогорска провели очередную акцию, призвав таким образом жителей города соблюдать ПДД.
- Причиной аварий, участниками которых стали данные автомобили, стало превышение скоростного режима и другие нарушения, - говорится в сообщении МВД РК.
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