Видео задержания тракториста под наркотиками опубликовали полицейские ВКО

Полицейские Усть-Каменогорска задержали водителя трактора в состоянии наркотического опьянения, сообщает Zakon.kz.

В ходе патрулирования полицейские остановили трактор марки "МТЗ 82". Во время проверки документов выяснилось, что 27-летний водитель лишен прав и находится в наркотическом опьянении.

"Во время проверки документов выяснилось, что водитель ранее лишен водительских прав сроком на 7 лет. Однако это не остановило мужчину, и он вновь сел за руль в состоянии наркотического опьянения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 ч.1 УК РК", – сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения фуры и легковушки обе машины сгорели, в огне погибли четыре пассажира, в том числе двое маленьких детей.