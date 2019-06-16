Зеленский пробежал через фонтан под возгласы толпы

Он с улыбкой пробежал через работающий фонтан к автомобилю и сразу уехал.

Во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан, пишет Корреспондент.net.

На записи, которая появилась в Сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями.

По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал.

Ранее глава государства выступил на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

Некоторые издания отметили, что таким образом Зеленский "убежал от толпы мариупольцев, которая собралась вокруг него".

Ранее сообщалось, что Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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