Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зеленский пробежал через фонтан под возгласы толпы

Он с улыбкой пробежал через работающий фонтан к автомобилю и сразу уехал.

Фото : Кадр из видео16 июня 2019, 06:26

Во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан, пишет Корреспондент.net.

На записи, которая появилась в Сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями.

По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал.

Ранее глава государства выступил на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".

Некоторые издания отметили, что таким образом Зеленский "убежал от толпы мариупольцев, которая собралась вокруг него".

Ранее сообщалось, что Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли в Мариуполе центр разминирования Государственной службы чрезвычайных ситуаций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты