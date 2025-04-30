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События

Когда в Алматы запустят фонтаны

Фонтан на фоне арок на Атакенте в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 10:05 Фото: wikimedia
30 апреля стало известно, когда в Алматы запустят фонтаны, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, с 1 мая официально начнется сезон фонтанов. Они будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00 вплоть до 1 октября.

"При этом, согласно действующим правилам, эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5°C запрещена", – отметили в акимате.

В текущем сезоне запустят 56 коммунальных фонтанных комплексов, из них 11 "сухих".

Их техническое обслуживание и санитарное состояние обеспечит подведомственная организация Управления развития общественных пространств города Алматы – ТОО "Eco Almaty". Акимат сообщает, что заранее специалисты подготовили фонтаны: очистили чаши и прилегающие территории, обеззаразили воду с использованием хлора и сульфата меди, покрасили и отремонтировали оборудование, а также проверили все инженерные системы.

"В апреле текущего года в Алматы стартовала масштабная реконструкция четырех центральных фонтанов: Восточного и Западного у здания акимата, фонтана на площади Республики и фонтана у театра имени Г. Мусрепова. На данных объектах ведутся демонтажные работы. Полностью завершить реконструкцию и благоустройство прилегающих территорий планируется в октябре 2025 года. После обновления эти фонтаны станут современными, безопасными и комфортными зонами отдыха для горожан и гостей мегаполиса", – дополнили в акимате.

Кроме того, рассматривается вопрос проведения текущего ремонта шести фонтанов города.

Между тем власти благоустраивают территории вдоль проспекта аль-Фараби, из-за чего к водителям обратились с просьбой.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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