Свадебный бум в Мисс Алматы. Они сказали: "Да"

Все девушки пишут на своих страницах в Instagram, что безумно счастливы и благодарят всех за поздравления.

Сразу несколько финалисток конкурса красоты и таланта Мисс Алматы прошлых лет в скором времени свяжут себя узами брака, передает Zakon.kz.

Победительница Мисс Алматы-2017 Сабина Азимбаева сразу после участия в Мисс Вселенная-2018 рассказала, что у нее есть молодой человек. Правда, со свадьбой молодые не торопились. Во-первых, пара хотела проверить чувства, во-вторых, на данном международном конкурсе имеют право участвовать только незамужние девушки. Но теперь, спустя полгода после возвращения с Мисс Вселенной 19-летняя Сабина сказала: "Да" в ответ на предложение руки и сердца со стороны ее избранника.

Окончив Университет Нархоз, финалистка Мисс Алматы-2018 Альмира Утегенова получила предложение руки и сердца от своего молодого человека. Судя по фото, выложенном в ее Instagram, все случилось в одном из самых романтичных мест Алматы на мосту влюбленных недалеко от Старой площади Астана теплым алматинским вечером.

Таким образом, совсем скоро Сабина Азимбаева и Альмира Утегенова официально станут женами, как победительница Мисс Алматы-2014 и Мисс Казахстан-2014 Регина Вандышева. Все девушки пишут на своих страницах в Instagram, что безумно счастливы и благодарят всех за поздравления.

Тем временем, победительница Мисс Алматы-2019 Диана Абишева пока не ищет отношений, у нее нет парня. Девушка закончила школу и получила аттестат. Интересно, что еще с утра она была на торжественном вручении документа, а уже вечером - на очередных съемках. Теперь 17-летняя красавица собирается поступать на один из ведущих вузов страны на финансовую специальность.

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