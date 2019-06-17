В университете учатся студенты из 9 зарубежных государств.

Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (АФ СПбГУП) в марте отметил свое 35-летие. За это время скромный филиал стал известным гуманитарным вузом в Казахстане, в котором учатся студенты из 9 зарубежных государств. Филиал дал путевку в жизнь более 10 000 выпускникам, которые занимают ключевые посты в известных компаниях, государственных структурах, работают в собственном бизнесе как в России, так и в Казахстане.

Согласно официальной статистике, более 99% выпускников трудоустраиваются сразу после окончания университета. Почему с дипломом СПбГУП легко найти работу, какие специальности сегодня на пике популярности, в каких условиях живут, учатся, отдыхают студенты университета, рассказала в интервью нашему порталу Zakon.kz директор Татьяна Баталова.

- Татьяна Леонидовна, сейчас горячая пора для абитуриентов и их родителей: впереди ЕНТ, выбор профессии, выбор вуза. Понятно, что Вы будете агитировать за свой университет. Так почему АФ СПбГУП?

- Агитировать никого не буду, а максимально объективно проинформирую о возможностях и перспективах студентов в нашем вузе. Важно привлечь в филиал целеустремленных, талантливых, умных, ярких ребят, для которых вуз станет не только источником знаний, но и надежным проводником во взрослую жизнь. Наш филиал - единственный представитель российского образования в Алматы. После его окончания все выпускники получают диплом Государственного образца РФ, признаваемый всеми странами СНГ.

- Чем АФ СПБГУП отличается от других вузов?

- Мы ориентированы на подготовку специалистов для реальной жизни и экономики. Даже наука у нас имеет прикладное значение. В филиале наряду с очной реализуются заочная и очно-заочная формы обучения, что удобно для работающих студентов и дает преимущество перед казахстанскими вузами.

- В АФ СПбГУП большинство специальностей по-прежнему связано с юриспруденцией, экономикой? Это же совсем не в тренде – учить юристов, экономистов, которых потом некуда девать?

- Хороших юристов и экономистов много не бывает! Все направления подготовки «заточены» под потребности реального рынка труда. К нам приходят учиться талантливые, трудолюбивые абитуриенты с высокими баллами ЕНТ, что указывает на заинтересованность выпускников и их родителей в получении российского образования. Более 80% выпускников остаются жить и работать в Казахстане. И это уже тренд нашего университета!

- Какие специальности сегодня предлагает вуз, какие из них самые популярные?

- Большинство направлений подготовки связаны с экономикой, юриспруденцией, значительное место занимают прикладная информатика, психология и социально-культурная деятельность.

- Татьяна Леонидовна, в АФ СПбГУП приятно зайти: очень красивая, ухоженная территория с роскошными елями, цветниками, и в самом здании много интересных мест. Удивительный город в городе.

- Очень люблю наш университет. У нас своя, особенная аура, свой микроклимат, особая энергетика, которая исходит от самого пространства и создает ощущение дома. Все сделано для удобства и безопасности студентов. Наше общежитие признано лучшим в городе. В столовой или кафе можно вкусно поесть или выпить чашечку ароматного кофе и пообщаться. Рядом театры, музеи, кинотеатры, клубы, городские достопримечательности. Дорогие выпускники, у вас есть уникальная возможность узнать это самим в Алматинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов!

Ждем талантливых, трудолюбивых и инициативных! Хочу пожелать каждому выпускнику 2019 года удачи при сдаче ЕНТ и смелости при выборе дела своей жизни!

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