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Общество

Где легко и быстро найти работу в Казахстане

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 14:06 Фото: unsplash
Жителям Казахстана сегодня, 17 декабря 2024 года, напомнили про платформу, которая поможет им легко и быстро найти работу, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Шалкар Байкулаков напомнил, что для быстрого поиска работы в Казахстане функционирует платформа enbek.kz.

"Это цифровая экосистема с множеством сервисов, которые позволяют гражданам быстро найти подходящие вакансии, а для работодателей – необходимых работников", – отметил он.

По его словам, зарегистрированные на платформе соискатели на бесплатной основе смогут легко размещать и обновлять резюме, искать подходящую работу и направлять отклики на интересующие вакансии.

"Более того, с помощью настроенной модели искусственного интеллекта enbek.kz подберет для вас наиболее подходящие вакансии, учитывая ваши навыки, образование и опыт работы. Работодатели, в свою очередь, могут размещать вакансии, просматривать актуальные резюме соискателей, приглашать кандидатов на собеседование или провести его в онлайн-режиме прямо на платформе".Шалкар Байкулаков

Он уточнил, что ежегодно на enbek.kz размещаются более 1 млн вакансий и 600 тыс. резюме. Через портал трудоустраиваются на постоянные и временные рабочие места более 400 тыс. человек.

"Enbek.kz также предлагает гражданам другие цифровые услуги в сфере занятости, такие как регистрация в качестве ищущего работу, получения статуса безработного. После чего там же можно подать заявление на назначение соцвыплаты по потере работы или трудоустроиться на субсидируемые государством рабочие места. Присоединяйтесь к тысячам пользователей, уже нашедших работу через enbek.kz".Шалкар Байкулаков

Центр развития трудовых ресурсов – дочерняя организация Министерства труда и социальной защиты населения РК. Предоставляет информационные, аналитические услуги и решения для лучшего функционирования рынка труда.

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Ранее в Минтруда назвали профессии с самыми высокими зарплатами, которые разместили на Электронной бирже труда (ЭБТ) enbek.kz в ноябре 2024 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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