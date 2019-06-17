Белеет парус одинокий. Что скрыто за картинкой спокойствия

Что такое парусный туризм, и чем он отличается от других видов парусного спорта

Спокойная водная гладь, "яхта с парусом", плавно идущая по воде. Примерно так для большинства обывателей выглядит любая регата или соревнование по парусному спорту. Корреспондент Zakon.kz отправился на Капшагайское водохранилище на V юбилейный Кубок акима Алматинской области среди туристических судов, чтобы из первых уст узнать, что на самом деле происходит на борту парусной яхты.

Парусный спорт - активный вид водного спорта, в котором спортсмены соревнуются, используя парусное снаряжение, установленное, главным образом, на яхтах. Но не все так просто. Существует множество разновидностей водных судов, поэтому и соревнования для каждого типа и класса проходят свои. Одним любителям катамаранов и яхт повезло больше – они могут воплотить мечту миллиардов людей и стать олимпийскими чемпионами, так как класс их судов входит в олимпийскую программу. А вот любители туристических судов, например, только в феврале 2018 года получили аккредитацию в Федерации спортивного туризма как спортсмены, ранее в нашей стране парусный туризм считался просто хобби. В следующем году в парусном туризме в нашей стране начнут присваивать спортивные разряды. К слову, на чемпионате мира в этом классе судов под эгидой Международной федерации спортивного туризма участвуют около 8 стран, одно из мировых первенств прошло в 2017 году на Каспийском море, где участвовали 200 человек. Один из казахстанских экипажей занял тогда 2 место.

- Нам всегда интересно открывать для себя новые водоемы. Поэтому к нам на Капшагай с удовольствием приезжают гости из соседней страны. Им интересно узнать что-то новое у нас, нам интересно обменяться опытом с ними. Очень сильные команды в парусном туризме в Украине, они приезжают на Каспийскую регату обычно. Сильные команды из городов, расположенных на реках Урал, Обь, - рассказал организатор регаты, владелец катамарана, участник из Алматинской области из парусно-туристического клуба "Жетысу", телеведущего и автора туристической программы "Неизведанный Казахстан" Олег Парамонов.

Туристические суда – это разборные катамараны, тримараны с надувными поплавками. Их особенность в том, что они могут ходить на любом водоеме, в отличие от больших яхт, туристические суда не привязаны к большому водоему.

Маленькие туристические суда можно собрать за час, большие – максимум полдня, в разобранном виде их можно перевозить на автомобиле. На борт стараются взять самое необходимое, например, тенты или шатры стараются не ставить, чтобы он не влиял на ходовые качества лодки.

Регата на Кубок акима Алматинской области как раз и проходит среди туристических судов, но он открыт и большим яхтам. Мореходы за неделю должны преодолеть за 6 этапов 200 км – 3 дня они будут добираться из Капшагая, а именно, от республиканского яхт-клуба, до устья реки Или, после дня отдыха им предстоит вернуться обратно в Капшагай. Это регата, соревнование на скорость. Регламент прост – с утра старт каждого этапа, до вечера все суда на точке финиша должны собраться. Победители по сумме всех шести этапов получают Кубок и денежные призы от акимата области.

В этом году принимают участие любители этого вида спорта из Алматинской области, Щучинска, Алматы, а также из российских городов (Новокузнецк, Новосибирск, Екатеринбург, Барнаул). Все везут с собой суда. Изначально заявились 22 команды, часть из них не прошли техническую комиссию и тесты на безопасность, поэтому на старт вышли 15 лодок. Управление туризма Алматинской области активно поддерживает активных туристов, к которым относятся любители этого класса судов. В этом регионе регаты проходят обычно на Балхаше или Капшагае.

В соревнованиях на туристических судах запрещено пользоваться веслами, моторами, нельзя грести даже руками. Фактически, судьба каждого судна в руках природы, куда подует ветер, туда оно и поплывет. Но в силах экипажа, состоящего из трех человек, так повернуть парус, чтобы сманеврировать, использовать направление ветра в свою пользу. Лишь в случае чрезвычайных ситуаций разрешаеется включить мотором или достать весло, о чем уведомляется судья. На борту каждого судна обязательно есть рация, сотовая связь, средства навигации, провизия, средства спасения.

Безопасность на соревнованиях обеспечивает ДЧС Алматинской области, со спасателями каждый экипаж поддерживает связь как по рациям, так и по обычной мобильной связи.

- В случае чрезвычайных ситуаций они приходят на помощь всегда, мы спокойны, но в сильную волну и сильный ветер наши суда более безопасны, чем обычные моторные лодки, - поведал Олег Парамонов.

Маленький катамаран без палуб и кают весит около 100 кг, большие судна этого типа весят почти 300 кг. Размер паруса может достигать 18 квадратных метров (для сравнения, как большая комната).

Каждое судно имеет свое имя. Яхта Олега называется "Натали" в честь супруги, которая выдерживает его увлечение парусным туризмом.

- Парусный туризм – не дешевый вид спорта, чтобы своими руками построить яхту либо купить готовый разборный катамаран такого типа, необходимо потратить сумму, равную цене автомобиля.

Для каждого участника парусный туризм – хобби, удовольствие. Среди членов экипажей есть представители различных профессий- программист, инженер цифрового телевещания, художник, инженер-кондиционерщик, менеджеры, сотрудница ботанического сада, владельцы бизнеса.

В свободное от работы время они выходят в море. Причем, морем они называют даже Капшагай. Долгими зимними вечерами в мастерских любители парусного туризма готовят лодки к сезону и мечтают о новых гонках и походах. На воду суда выходят с конца апреля, закрывают сезон в сентябре. В зависимости от длины маршрута регаты проходят от 2 до 10 дней. Плюс пару дней на дорогу до водоема.

Интересный факт: поговорка о том, что женщина на корабле – к несчастью, в парусном туризме не работает. Экипаж судна "Шаман" из Новосибирска – полностью женский.

Владелица "Шамана" Елена Березкина увлекается парусным туризмом давно. Выходили на воду вместе с мужем уже давно. Но именно женский экипаж образовался случайно. Муж Елены в 2012 году ушел в кругосветное путешествие на большой лодке. Чтобы не скучать дома, она и еще две женщины начали участвовать на соревнованиях сами. в конечном итоге, образовался слаженный экипаж. У них нет споров, каждая знает, что нужно делать, в том числе в критических ситуациях.

- В 2016 году мы впервые были на вашей воде на Капшагае, и здесь все немного по-другому. Мы шли с легкими парусами, начался небольшой ветерок и в воде мы заметили небольшие водовороты. Мы успели, Наташа Кузнецова среагировала, и сразу после этого подул сильный ветер, у нас оторвало веревку, мы еле как выбросились на остров. Там уже стояли другие лодки, подходили другие. Наверное, час мы там простояли. Было интересно, мы все поправили и пошли дальше, - рассказала Елена.

Свой непростой нрав Капшагай показал и на этот раз. Буквально на старте подул сильный ветер, и судна участников регаты начало относить на скалы. Членам экипажей пришлось изрядно попотеть, чтобы развернуть паруса. Спустя пару минут ветер немного стих, и регата пошла по плану. Но не ветра и волн боятся любители парусного спорта. Для них страшнее штиль, в такие моменты суда просто стоят посреди воды и ждут хотя бы минимального дуновения ветерка. А трудности, наоборот, только раззадоривают любителей парусного туризма.

Альберт Ахметов

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