В Казахстане определили военно- и служебно-прикладные виды спорта
Фото: pixabay
Министр туризма и спорта приказом от 30 июня 2025 года утвердил перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень включены:
Военно-прикладные виды спорта
- Военно-спортивное многоборье
- Легкая атлетика и ускоренное передвижение
- Лыжный спорт
- Метание гранаты
- Прикладное плавание
- Преодоление полосы препятствий
- Стрельба из табельного оружия
- Упражнение на специальных снарядах
- Армейский рукопашный бой
Служебно-прикладные виды спорта
- Президентское многоборье
- Служебное многоборье
- Қазақ күресі
- Дзюдо
- Рукопашный бой
- Унифайт
- Спортивное и боевое самбо
- Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия
- Пожарно-спасательный спорт
- Практическая и тактическая стрельба из боевого и стрелкового оружия.
Технические виды спорта
- Автомобильное многоборье
Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript