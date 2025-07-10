В Казахстане определили военно- и служебно-прикладные виды спорта

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Министр туризма и спорта приказом от 30 июня 2025 года утвердил перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень включены: Военно-прикладные виды спорта Военно-спортивное многоборье

Легкая атлетика и ускоренное передвижение

Лыжный спорт

Метание гранаты

Прикладное плавание

Преодоление полосы препятствий

Стрельба из табельного оружия

Упражнение на специальных снарядах

Армейский рукопашный бой Служебно-прикладные виды спорта Президентское многоборье

Служебное многоборье

Қазақ күресі

Дзюдо

Рукопашный бой

Унифайт

Спортивное и боевое самбо

Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия

Пожарно-спасательный спорт

Практическая и тактическая стрельба из боевого и стрелкового оружия. Технические виды спорта Автомобильное многоборье Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

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