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Право

В Казахстане определили военно- и служебно-прикладные виды спорта

стрельба из оружия, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:28 Фото: pixabay
Министр туризма и спорта приказом от 30 июня 2025 года утвердил перечень военно-прикладных и служебно-прикладных, технических и других видов спорта, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень включены:

Военно-прикладные виды спорта

  • Военно-спортивное многоборье
  • Легкая атлетика и ускоренное передвижение
  • Лыжный спорт
  • Метание гранаты
  • Прикладное плавание
  • Преодоление полосы препятствий
  • Стрельба из табельного оружия
  • Упражнение на специальных снарядах
  • Армейский рукопашный бой  

Служебно-прикладные виды спорта

  • Президентское многоборье
  • Служебное многоборье
  • Қазақ күресі
  • Дзюдо
  • Рукопашный бой
  • Унифайт
  • Спортивное и боевое самбо
  • Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия
  • Пожарно-спасательный спорт
  • Практическая и тактическая стрельба из боевого и стрелкового оружия. 

Технические виды спорта

  • Автомобильное многоборье 

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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