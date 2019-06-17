Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта
Ранее ее кандидатура была согласована в Мажилисе.
Фото : mks.gov.kz17 июня 2019, 16:07
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра культуры и спорта, передает Zakon.kz.
- Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну Министром культуры и спорта Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Ранее ее кандидатура была согласована в Мажилисе.
Арыстанбек Мухамедиулы указом главы государства освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял министерство с августа 2014 года.
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