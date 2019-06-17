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Актоты Раимкулова назначена министром культуры и спорта

Ранее ее кандидатура была согласована в Мажилисе.

Фото : mks.gov.kz17 июня 2019, 16:07

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра культуры и спорта, передает Zakon.kz.

- Назначить Раимкулову Актоты Рахматуллаевну Министром культуры и спорта Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Ранее ее кандидатура была согласована в Мажилисе.

Арыстанбек Мухамедиулы указом главы государства освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Он возглавлял министерство с августа 2014 года.

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