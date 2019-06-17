Султанов назначен министром торговли и интеграции

Ранее его кандидатура была согласована Мажилисом.

Указом Президента РК назначен министр торговли и интеграции, передает Zakon.kz.

- Назначить Султанова Бахыта Турлыхановича министром торговли и интеграции Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Ранее его кандидатура была согласована Мажилисом.

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Султанов Бахыт Турлыханович родился в 1971 году. Окончил Казахский национальный технический университет (инженер-электрик, специальность "Робототехнические комплексы и системы"), Казахскую государственную академию управления (специальность "Бизнес и менеджмент").

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан (1994);

· Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК(1995-2002);

· Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);

· Заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);

· Заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен - с 04.04.2014);

· Министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-09.2018);

· Аким города Астаны (Нур-Султана) (11.09.2018-06.2019)

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