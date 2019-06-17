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Бахыт Султанов может возглавить новое министерство торговли и интеграции

Он имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

Фото : Factcheck.kz17 июня 2019, 15:24

17 июня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев, который отметил, что Бахыт Султанов имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

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После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.


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