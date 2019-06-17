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Мирзагалиев возглавил Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК

Его кандидатура была согласована на заседании в Мажилисе.

Фото : СЦК17 июня 2019, 16:51

Указ о назначении министра экологии, геологии и природных ресурсов опубликован на официальном сайте Президента РК, передает Zakon.kz.

- Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - говорится в указе Президента РК.

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17 июня состоялось заседание Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, на котором была согласована кандидатура Магзума Мирзагалиева для назначения на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.


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