Чем Мухамедиулы запомнился казахстанцам на посту главы минкультспорта

За время пребывания Арыстанбека Мухамедиулы на посту министра культуры и спорта произошло немало важных событий для многих сфер жизни

Указом Президента Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы освобожден от должности министра культуры и спорта РК в связи с переходом на другую работу. Zakon.kz вспоминает, чем он запомнился казахстанцам.

Арыстанбек Мухамедиулы занимал пост министра культуры и спорта с 2014 года, сменив на этом посту Мухтара Кул-Мухаммеда. Оба госслужащих запомнились казахстанцам надолго. Сегодня вспомним самые яркие события, связанные с Арыстанбеком Мухамедиулы.

Виолончелист, выпускник средней специализированной музыкальной школы имени А.Жубанова и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Арыстанбек Мухамедиулы на заре своей карьеры успел поработать в Государственном академическом симфоническом оркестре РК в качестве артиста оркестра. Специалисты знали об этом давно, а вот обыватели узнали об этом буквально пару недель назад, когда Мухамедиулы взял в руки виолончель и выступил перед президентами пяти стран в столице нашего государства. Он исполнил в составе ансамбля виолончелистов знаменитое произведение Сен-Санса "Лебедь".

В ведении Министерства культуры и спорта сейчас находится огромное количество разных сфер нашей с вами жизни, но Арыстанбек Мухамедиулы старался уделять время не только музыкантам. Например, он активно участвовал в велопробегах, конно-спортивных марафонах, при нем кинематографическая общественность получила долгожданный закон о кино. Именно после этого перевод на государственный язык фильмов, находящихся в прокате нашей страны - титрованием или дубляжом – стал обеспечивать дистрибьютор-правообладатель кинопроката. Меры поддержки отечественного кино, прописанные в законе, до сих пор вызывают дискуссии в кинематографической общественности, но самое главное, что основная платформа для развития кинематографа создана.

Мухамедиулы достаточно долго находился на посту министра. По меркам спорта, он отработал полтора олимпийских цикла. За это время Алматы успел проиграть право провести Олимпийские Игры-2022 Пекину, изменилась структура управления спортом (больше полномочий получил Национальный олимпийский комитет, где поменялось руководство, пока Мухамедиулы был руководителем профильного министерства), введено ранжирование видов спорта для распределения финансирования (перспективным видам – больше и наоборот).

Произошли изменения и в туризме, где появилась НК "Казахтуризм", а в стране была принята масштабная программа развития этой отрасли.

Что касается личности самого Арыстанбека Мухамедиулы, то до сих пор не забыт скандал, когда в 2016 году бывшая студентка КазНАИ имени Жургенева (где в одно время Мухамедиулы служил ректором) Енлик Сыдыкова опубликовала видеообращение, в котором обвиняла Мухамедиулы в домогательствах и вымогательстве трех тысяч долларов. В ответ Арыстанбек Мухамедиулы подал на девушку в суд по факту распространения ложных сведений в СМИ. Позже девушка опубликовала еще одно видеообращение, где отказалась от дальнейшего скандала, связанного с ее обвинениями в домогательствах.

Еще Мухамедиулы запомнился казахстанцам и своими громкими высказываниями. Так, в 2016 году он некорректно высказался о жителях соседних стран.

- Действительно, скрывать нечего, очень жалко, когда прилетаешь в Москву и в другие города и видишь, что общественный туалет убирают юные девчата, наши соседи. Это, конечно, задевает твои человеческие чувства. Как она могла заслужить такое в своем юном прекрасном возрасте - убирать общественный туалет? Конечно, когда в стране нет работы, перспективы, многие кыргызы вынуждены были уехать, - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Кыргызский сегмент Интернета еще долго негодовал из-за заявлений казахстанского министра. Более того, неприятные слова так задели представителей соседнего государства, что МИД Кыргызстана выкатил ноту протеста Казахстану.

Перед Зимней Олимпиадой-2018 Мухамедиулы заявил, что казахстанские спортсмены "обречены на успех", но в итоге наши олимпицы вернулись домой, как и 4 годами ранее, только с одной бронзовой медалью.

Громкой сенсацией со знаком минус стало довольно низкое 9 место казахстанских спортсменов на Летней Азиаде-2018, где наши соотечественники обычно всегда были обречены на попадание в Топ-4.

Тогда Мухамедиулы объяснил это обновлением состава в боксерской сборной, ослабленным дисквалификациями составом сборной по тяжелой атлетике, отсутствием в программе той Азиады одного вес в карате, командных видов соревнований в пулевой и стендовой стрельбе и наличие в программе Игр национальных видов спорта, а также бриджа, гонок на квадроциклах, сепактакрау и других не олимпийских видов спорта.

Как бы там ни было, за время пребывания Арыстанбека Мухамедиулы на посту министра культуры и спорта произошло не мало важных событий для многих сфер жизни, и этот период, каким бы он ни был, теперь уже история.

Отныне открывается новая глава, министром стала Актоты Раимкулова, о которой все ранее неизвестные подробности можно прочитать здесь.

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