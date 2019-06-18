Стали известны детали убийства женщины таксистами в Алматинской области

До дома Батура Мамедова не доехала буквально 200 метров.

Таксист и его спутница расправились с матерью двоих детей из-за золота и денег В Алматинской области найдена мертвой пропавшая две недели назад 40-летняя мать двоих детей. Ее тело обнаружили на пустыре близ поселка Береке. Все это время родные Батуры Мамедовой не теряли надежды и активно вели поиски. По делу сейчас проходят двое жителей Алматы. Это таксист и его сожительница. Они, по версии следствия, сначала убили и ограбили женщину, а позже закопали, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Больше всего пропавшую Батуру дома ждали дети. Они надеялись, что их мама вот-вот вернется с работы. Но чуда не произошло.

Гулимзар Гадирова, родственница Б. Мамедовой:

– Им мать нужна, девчонки уже большие. А я как буду дальше жить, даже не знаю.

Родные погибшей рассказывают, что до дома Батура Мамедова не доехала буквально 200 метров. На нее напали в такси, которое женщина поймала в соседнем поселке. По этому маршруту погибшая ездила ежедневно. Домой с работы она, как правило, приезжала ближе к 10 вечера.

Рагиля Рустамова, родственница Б. Мамедовой:

– Девушка сзади на нее напала, тупым предметом била ее по голове. В этот момент мужчина с водительского сиденья напал на нее с ножом. И наносил ей ножевые ранения – лицо, шея. Это зверски, это нечеловечно, это нелюди! Как родители могли таких людей воспитать? Девушка нападает на девушку. Это вообще бесчеловечно.

Сейчас по делу проходят двое подозреваемых: таксист и его сожительница. Обоим по 27 лет.

По версии следствия, они арендовали машину и занимались частным извозом. В тот вечер, вероятно, тоже выехали на заработки.

Родственники Батуры Мамедовой не исключают, что нападавших заинтересовали золотые украшения и 20 тысяч тенге, которые были при погибшей.

Тело Батуры Мамедовой полицейские обнаружили близ поселка Береке, на небольшом пустыре. Подозреваемые показали и само место убийства.

Раскрывать все детали жуткой расправы правоохранители не стали. Известно, что 40-летнюю женщину сначала зарезали и после закопали.

В полиции Алматинской области начато досудебное расследование и назначено несколько экспертиз. Подозреваемые, как сообщили в ведомстве, взяты под стражу. И уже во всем признались.

Кобейхан Нурахмет, официальный представитель департамента полиции Алматинской области:

– Было отработано несколько версий, одна из которых впоследствии подтвердилась. То есть версия о том, что женщина могла стать жертвой грабежа. Расследованием сейчас занимаются сотрудники Илийского РОВД, а также дело находится на особом контроле областного департамента полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!