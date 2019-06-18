Досмотр на ЕНТ должен проходить оперативно и в корректной форме - Мамин

Премьер-министр Казахстана дал поручение перед предстоящим единым национальным тестированием.

Досмотр школьников на ЕНТ должен проходить оперативно и в корректной форме, сказал на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- 20 июня начинается тестирование для желающих получить грант. Готовность к проведению ЕНТ должна быть полностью обеспечена. Задача министерства четкая: координация работы всех пунктов проведения тестирования. МВД, Министерству здравоохранения совместно с КНБ необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Досмотр должен проходить оперативно и в предельно корректной форме, - поручил Мамин.

Ранее глава МОН РК Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году ЕНТ будет проводиться с 20 по 30 июня на базе 169 пунктов. Всего в тестировании будут принимать участие 117 242 человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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