Августовское ЕНТ проходит в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 10 по 14 августа в Казахстане проводится августовское единое национальное тестирование, сообщает Zakon.kz.
На участие в тестировании было принято около 28 тыс. заявлений, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% – на русском, 89 человек – на английском языке.
В августовском ЕНТ принимают участие:
- выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет;
- кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана);
- выпускники организаций среднего образования;
- обучавшиеся за рубежом;
- студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие;
- студенты, желающие перевестись из других специальностей на педагогические направления;
- условно зачисленные в вуз студенты.
"Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", – говорится в сообщении.
Принятие заявлений для участия в августовском ЕНТ осуществлялось с 25 июля по 5 августа.
