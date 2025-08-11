Августовское ЕНТ проходит в Казахстане

С 10 по 14 августа в Казахстане проводится августовское единое национальное тестирование, сообщает Zakon.kz.

На участие в тестировании было принято около 28 тыс. заявлений, передает пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% – на русском, 89 человек – на английском языке.

В августовском ЕНТ принимают участие:

выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет;

кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Казахстана);

выпускники организаций среднего образования;

обучавшиеся за рубежом;

студенты, желающие перевестись из творческих специальностей на другие;

студенты, желающие перевестись из других специальностей на педагогические направления;

условно зачисленные в вуз студенты.

"Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", – говорится в сообщении.

Принятие заявлений для участия в августовском ЕНТ осуществлялось с 25 июля по 5 августа.