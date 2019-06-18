Тургумбаев о митингах: Поручения Президента будут прорабатываться

Как отметил глава МВД, в период митингов было задержано около 4 тысяч граждан, из которых 3 тысячи были освобождены до 3 часов.

Все поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о законодательном разрешении проводить митинги будут прорабатываться, сообщил в кулуарах правительства министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В законе о митингах четко предусмотрено, что за 10 дней до проведения митинга они должны обратиться в местные исполнительные органы. Дополнения, наверно, будут вноситься, в то же время я думаю, это поручение было дано не нам, а в соответствующие законодательные органы. Эти предложения по поручению Президента будут прорабатываться, - сообщил Тургумбаев.

Он напомнил, что в случае, если казахстанцы считают, что они были задержаны незаконно или им были нанесены телесные повреждения, они имеют право обратиться в Генеральную прокуратуру, где будет дана правовая оценка.

- Вы что, считаете, это нормально, когда в час ночи перекрывается движение, люди не могут проехать, там кричат лозунги, матерятся? Что люди встают на капоты автомашин, что дестабилизируют обстановку? Я думаю, это грубейшее нарушение общественного порядка. Это нарушение правил дорожного движения, это хулиганство. Стражи правопорядка никаких специальных средств не применяли, был сдерживающий фактор. Вы сами это все это видели, - добавил министр.

В то же время, по его словам, сами стражи порядка получили легкие телесные повреждения, есть переломы голени, черепно-мозговая травма.

- Потому что все телесные повреждения наносились палками, камнями и арматурой, которые использовали эти граждане, которые дестабилизировали обстановку. Вы видели на видео и фото, как нападают на полицейских, пинают щиты, выдергивают, избивают, - сказал глава МВД.

Всего, по его данным, в период проведения митингов в стране было задержано около 4 тысяч граждан, 3 тысячи граждан до 3 часов были освобождены, 677 человек были привлечены через суд к административному аресту, 305 к административным штрафам.

17 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что будет принят закон, согласно которому люди, желающие пойти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, свяжутся с соответствующими властями и им будет отведено специальное место для сбора.

Президент РК рассказал, что консультировался с членами Европейского союза по вопросу о том, как добиться политических преобразований в стране. Он указал на то, что его долгосрочная цель заключается в том, чтобы молодые протестующие нашли свое место в казахском обществе.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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