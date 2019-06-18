Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Более 300 сотрудников полиции пострадали на митингах

Сотрудник СОБР получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика.

Фото : Zakon.kz18 июня 2019, 11:03

При пресечении акций 9-12 июня более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По информации ведомства, в ряде регионов были организованы несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Несмотря на проведенную Генеральной прокуратурой и МВД разъяснительную работу, отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям представителей акиматов и прокуратуры, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан, противостоять обеспечивающим охрану правопорядка сотрудникам полиции.

- Необходимо отметить, что при пресечении нарушений правопорядка специальные средства не применялись. Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. В то же время, при пресечении акций более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них пятеро – нуждались в оказании медицинской помощи. Так, сотрудник СОБР получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика, - говорится в сообщении.

Таже уточняется, что с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы в результате попадания камня в медицинское учреждение был доставлен полицейский, который получил телесные повреждения при обеспечении правопорядка в Нур-Султане.

Кроме того, ночью в Алматы автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени со смещением.

Органами внутренних дел будут и дальше приниматься все предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка, обеспечению безопасности и спокойствия граждан.

Читайте также: Тургумбаев о митингах: Поручения Президента будут прорабатываться


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты