Более 300 сотрудников полиции пострадали на митингах

Сотрудник СОБР получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика.

При пресечении акций 9-12 июня более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По информации ведомства, в ряде регионов были организованы несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Несмотря на проведенную Генеральной прокуратурой и МВД разъяснительную работу, отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям представителей акиматов и прокуратуры, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан, противостоять обеспечивающим охрану правопорядка сотрудникам полиции.

- Необходимо отметить, что при пресечении нарушений правопорядка специальные средства не применялись. Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. В то же время, при пресечении акций более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них пятеро – нуждались в оказании медицинской помощи. Так, сотрудник СОБР получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика, - говорится в сообщении.

Таже уточняется, что с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы в результате попадания камня в медицинское учреждение был доставлен полицейский, который получил телесные повреждения при обеспечении правопорядка в Нур-Султане.

Кроме того, ночью в Алматы автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени со смещением.

Органами внутренних дел будут и дальше приниматься все предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка, обеспечению безопасности и спокойствия граждан.

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