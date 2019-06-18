Курс тенге к доллару 18 июня

Средневзвешенный курс доллара США составил 383,62 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 член KASE, передает Zakon.kz.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 383,62 тенге за доллар (+0,19 тенге), объем торгов – 101 050 тыс. USD (+44 450 тыс. USD);

- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,9700 тенге за рубль, объем торгов – 5 000 тыс. рублей;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) составил 55,3300 тенге за юань (+0,0150 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (-200 тыс. юаней).

По итогам дневной сессии 17 июня средневзвешенный курс доллара США составил 383,48 тенге.

В обменниках доллар продается по 384, 9 тенге, евро - по 433,3 тенге, рубль - по 6,02 тенге.

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