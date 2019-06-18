Почему YouTube затягивает нас и как на нем зарабатывают блогеры

85% казахстанских интернет-пользователей заходят в YouTube не реже одного раза в месяц.

На фестивале GoViral-2019 рассказали все о популярнейшем в мире сервисе. Корреспондент Zakon.kz собрал самое интересное и понял, почему мы не можем оторваться от просмотров видео на YouTube и как популярные видеоблогеры и авторы каналов зарабатывают деньги.

85% казахстанских интернет-пользователей заходят в YouTube не реже одного раза в месяц. В сутки каждый из нас тратит не менее 50 минут на просмотр различных видео на YouTube, это третий показатель в мире. в казахстанском сегменте YouTube фиксируется 550 млн просмотров в месяц, из них только 50 млн на казахском языке. По миру 83% людей пользуется смартфонами, в Казахстане цифра составляет 75%. 15% всех просмотров в Казахстане приходится на smart-TV. 85% всех просмотров в нашей стране проходит в формате Full HD.

Немудрено, что здесь крутятся большие деньги, размещается реклама. Причем, видеоблогером, зарабатывающим на YouTube, может стать каждый. Если вы снимаете и загружаете что-то интересное, у вас минимум 1,5 тысячи подписчиков, 5 тыс. часов просмотров суммарно и включенная функция монетизации, то путь к заработку через рекламу открыт.

Если на канале блогера крутится чья-то реклама, то доход распределяется пополам между YouTube и блогером. После этого деньги можно вывести и пользоваться ими при достижении 100$.

Впрочем, чтобы заманить рекламодателей на свой канал, необходимо попадать в тренды.

- YouTube изначально не знает, что за контент на него загружают, на каком языке, возможно, с каким-то диалектом, юмором. Грубо говоря, это машина, которая не понимает, о чем ролик, но знает, что он есть. Чтобы понимать, какой ролик продвинуть, а какой опустить в результатах продвижения, машина должна ориентироваться по базовой метрике – времени удержания аудитории. То есть, учитывается, до какого времени будет досмотрен пользователем ваше видео, - рассказал представитель компании-официального партнера YouTube в Казахстане Сунгат Утебулатов.

Условно, клип длится 3,5 минуты, пользователи обычно досматривают их до конца, не переключаясь. Причина- это музыка, и человеку приятно ее слушать, во-вторых, 3,5 минуты – это не так много времени, и у люди готовы его потратить на хороший клип. Поэтому, если много людей досматривает ваш клип до конца, YouTube понимает, что ваш клип хороший и его надо продвигать. Происходит это, если удержание аудитории более 80%, тогда YouTube старается продвигать такие ролики дальше среди заинтересованной в этой области аудитории.

Зависит ли от качества видео его продвижение на YouTube? Отчасти, считает эксперт.

- Самая важная метрика – удержание аудитории. Если ролик хороший, он в формате 4К, он длинный, но его смотрят хорошо, то YouTube будет его продвигать. Причина такого подхода проста: чем дольше пользователь на YouTube, тем больше рекламы ему покажут и сам YouTube и авторы видео больше заработают. Если видео не самого лучшего качества, но его много людей смотрят до конца, то оно тоже может попасть в тренды, - отметил Утебулатов.

Какие ролики снимать лучше- длинные или короткие?

Если человек включил, потом поставил на паузу, ушел, но потом с другого устройства решил посмотреть вторую часть длинного видео, то YouTube не поймет, что это один человек смотрел, и ухудшит показатель. Но обычно у людей не такое большое количество девайсов, да и обычно на разных устройствах стоит одна учетная запись. И в этом случае прерывание просмотра на одном устройстве и продолжение просмотра на другом для YouTube не считается прерыванием просмотра.

Сунгат Утебулатов по продолжительности видео рекомендует ориентироваться на 20-40 минут для интервью, клипы около 3,5 минут и юмор около 5-7 минут.

- Все зависит от того, как происходит динамика роста. YouTube также учитывает этот фактор при продвижении. Если люди досматривают, но при этом ролик не имеет много просмотров, люди не пересылают его друг другу, то такое видео не выйдет в тренды. Считается, что в первые трое суток после загрузки видео на YouTube у него есть высокий шанс попадания в рекомендованные и в тренды. YouTube до конца не раскрывает свои алгоритмы, по которым одни ролики попадают в тренды, а другие – нет. Если бы эти механизмы были бы раскрыты. То все были бы в трендах, и весь смысл пропал бы, - поясняет Сунгат Утебулатов.

Методы размещения рекламы на YouTube

Нативная – когда на YouTube перед началом просмотра желаемого видео вылезают рекламные ролики, которые можно пропустить через 5 секунд. Заказчик рекламного ролика выбирает целевую аудиторию, и YouTube показывает ее нужным людям.

Деление видео на два – метод, применяемый блогерами. Первая часть совместного видео выкладывается у одного блогера на канале, вторая часть – у другого. Таким образом, блогеры обмениваются аудиторией, у обоих растет число подписчиков.

Конечные заставки – вставка рамки в конце видео, нажав на которые, зритель может перейти на другое видео.

Взаимные лайки к видео – когда известный блогер кому-то ставит лайк. Не всегда он делает это бесплатно.

Хайп – подсадные ссоры, скандалы, чтобы поднять интерес зрителей к двум скандалистам. Есть риск для будущей репутации канала.

Добавление в плейлист – известные люди собирают специальный плейлист «Мои любимые композиции», куда добавляет помимо реально понравившихся треков те, которые он обязался рекламировать. Это увеличивает время сеанса на канале до 3-х раз, пользователь даже не осознает, как происходит переключение с одного ролика на другой и почему он еще не вышел с YouTube, несмотря на 3-й час ночи.

Добавление ссылки в описание - блогер оставляет ссылку внизу под своим видео.

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Альберт Ахметов

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