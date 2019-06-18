Алматы собрал рекордное количество иностранных туристов

Впервые за последние 15 лет город вышел на темп роста 45,9% по количеству прибывших иностранных туристов.

Алматы является одним из любимых городов казахстанцев. Здесь собраны разные виды досуга, развит бизнес и много другое. Как оказалось, Алматы любят не только местные жители, но и иностранные туристы, передает Zakon.kz.

В целом, в Казахстане ведется активная работа по развитию туризма и Алматы стал одним из лидирующих мегаполисов в туристическом направлении.

Впервые за последние 15 лет город вышел на темп роста 45,9% по количеству прибывших иностранных туристов.

- Согласно анализу за последние 15 лет такого темпа роста никогда не было, даже во время Универсиады было около 43% именно по иностранным туристам. А сейчас 45,9%. Мы разделили работу на две части: онлайн и офлайн. В онлайне мы заключили договор с Trip Advisor, количество пользователей увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом. Около 325 тысяч пользователей увидели про наш город – это потенциальные туристы, которые выбирают путешествия по данному сайту. На страны СНГ заключили договор с Profi Travel в этом году, туда входят около 190 тысяч туроператоров стран СНГ, которые нацелены на развитие туризма. Мы сделали акцент на наш сайт – провели ребрендинг, добавили много разделов, создали уникальный контент, за счет этого посещаемость сайта увеличилось в 27 раз, а количество пользователей в 33 раза выросло по сравнению с 2017 годом, - рассказал руководитель Управления туризма и внешних связей города Алматы Максат Кикимов.

Кроме того, большое влияние оказывают международные выставки.

- В этом году начали продвигать город на международных туристических выставках: в Мумбаи, Берлине, Москве, Дубае и я только вчера прилетел с Гонконга. В Гонконге 93 тысячи людей посетили данную выставку, куда приезжают со всего мира туроператоры, представители турбизнеса. Мы отдельным стендом ставим Visit Almaty, несмотря на то, что есть отдельный стенд Казахстана. Мы продвигаемся отдельно, потому что у нас большой потенциал в развитии туризма в Алматы. Если взять всех иностранных туристов со всей страны, то в Алматы их доля составляет 44%, то есть, каждый второй иностранный турист Казахстана посещает наш город. Мы везде ставим точки консультирования для иностранных туристов, по городу есть восемь таких точек. В 2018 году открыли тур хаб, количество проконсультированных выросло в 2,6 раза. Рост идет и в онлайн и в офлайн. Помимо выставок, мы устраиваем Road Show, это когда мы приезжаем в отдельную страну или город, собираем около 30-40 туроператоров и делаем презентацию нашего города, а один туроператор может до 200 туристов в год привозить в город, - сообщил Максат Кикимов.

Он рассказал, чем помимо природы может привлечь туристов Алматы.

- У каждой страны своя аудитория. Например, в Гонконге живут богатые люди и очень много туристов, у них очереди даже в магазины люксовой одежды. Им интересен шопинг туризм, в этом направлении в Алматы два раза в год проходит фестиваль скидок, также мы посчитали, что брендовые вещи в Алматы стоят на 18-30% дешевле. Мы продаем такие туры, у нас летают два раза прямые рейсы, проживание в Алматы намного дешевле, чем в Гонконге, - отметил он.

По количеству туристов в Алматы Россия занимает первое место, Китай – второе, Кыргызстан – третье.

- До конца 2019 года мы планируем проведение Road Show, участие в самых крупных туристических выставках: в четвертом квартале в Барселоне, Лондоне и в Сингапуре. Также планируем дальше работать в онлайне, развивать контент, чтобы это дало приток туристов в 2020 году. В этом году мы впервые создали туристический календарь на 2019 год, где собраны все мероприятия в Алматы: марафоны, Лига чемпионов, Наурыз, День города. На эти мероприятия мы приглашаем иностранных блогеров, делаем инфотуры и пресс-туры. Это очень сильно влияет на приток иностранных туристов в будущем, - рассказал о будущих планах Максат Кикимов.

На многих достопримечательностях города жители стали наблюдать таблички с QR-кодом.

- В конце 2018 года мы разработали QR таблички с шрифтом Брайля на трех языках, и на шести языках можно прочитать о достопримечательности. Нужно телефоном навести на код, и получите полное описание объекта, кроме того, оно фиксирует с какой страны турист. Большой популярностью пользуются из США, Европы. На данный момент такие таблички установлены на 33 объектах города, таких как Медеу, Шымбулак, акимат, Вознесенский собор и так далее. Это было отработано не за бюджетные деньги, а благодаря инвесторам, - подытожил Максат Кикимов.

До конца года оснастить QR табличками планируется еще 100 объектов.

Асема Тунгушбаева

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