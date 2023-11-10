В Алматы стало больше иностранных туристов

За первое полугодие число иностранных туристов в Алматы выросло на 73% и составило более 261 тысячи человек. Об этом 10 ноября 2023 года Zakon.kz сообщили в Управлении туризма города.

В распространяемом сообщении сказано, что до конца 2023 года число иностранных туристов вырастет до полумиллиона человек.

"В качестве туристической дестинации Алматы выбирают также и наши соотечественники. В первом полугодии 2023 года приток внутренних туристов увеличился до 710 тысяч человек, или на 14%. В целом, общее количество туристов составило 972 157 человек с увеличением на 25,5%". Пресс-служба Управления туризма Алматы

Чтобы улучшить условия отдыха туристов, в этом году завершены работы по установке 3 кемпинг-зон ("Ақ Бұлақ", БАО и "Мынжылкы").

Кроме того, оборудованы палаточные места, крытые беседки, столы со скамейками, качели в национальном стиле "Алтыбакан".

Также завершены работы по благоустройству ущелий Малое, Большое Алматинское, Проходное, Бутаковка, ведутся работы в Каргалинском ущелье.

На протяжении маршрута установлены навигационные указатели, стенды, щиты, столбы, цветные указательные разметки, беседки (включая застекленные), скамейки, платформы для отдыха, мосты и перила.

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2 ноября 2023 года в Министерстве туризма назвали самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана. Согласно статистике, самыми посещаемыми визит-центрами за первое полугодие 2023 года стали Turgensai в ущелье Тургень и "Аюсай" в Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" в Алматинской области. В общей сложности их посетили 258 632 человека.