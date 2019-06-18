Солиcт "Дос Мукасан" вновь предстанет перед судом. Теперь по уголовному делу

Ему предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти.

Как стало известно, 20 июня солист казахстанской группы "Дос Мукасан" Мурат Кусаинов предстанет перед судом по уголовному делу, передает Zakon.kz.

Согласно информации на office.sud.kz, 20 июня в районном суде № 2 Есильского района Нур-Султана должно состояться главное судебное разбирательство в отношении Мурата Кусаинова. Его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 378 ч.1 (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением) УК РК.

Ранее Кусаинов был оштрафован после скандальной истории в аэропорту столицы. Как было установлено в адмсуде, 14 апреля в дежурную часть Линейного отделения полиции международного аэропорта Нур-Султана обратилась сотрудница авиакомпании Эйр Астана. Она сообщила, что Мурат Кусаинов, находясь в общественном месте, при прохождении досмотра выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников таможенного досмотра. Порталу Zakon.kz сотрудница авиакомпании рассказала, что артист вел себя агрессивно. Она отказала ему в перевозке и он толкнул ее, ударил.

Суд Мурата Кусаинова признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 434 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 МРП - 12 625 тенге.

Со слов самого артиста, конфликт возник после того, как его попросили снять туфли, носки. Его возмутило данное требование, он начал возмущаться, заявил о том, что не будет этого делать и громко высказывал свое мнение сотрудникам авиакомпании, после чего его сняли с рейса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!