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Пропавшего мужчину нашли в Алматы спустя неделю

Его обнаружили сотрудники полиции.

Фото : предоставлено родными19 июня 2019, 08:21

Пропавший 13 июня мужчина 1950 года рождения был найден в Райымбеке, сообщает Zakon.kz.

Его обнаружили сотрудники полиции вчера, 18 июня.

В четверг Салайдин Камрединов вышел из своего дома в Наурызбайском районе и пропал. Волонтеры проверили все медицинские учреждения, морги, обыскали Наурызбайский район и Каскелен. После перенесенного инсульта мужчина страдает потерей памяти и дезориентирован.


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