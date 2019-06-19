Пропавшего мужчину нашли в Алматы спустя неделю
Его обнаружили сотрудники полиции.
Фото : предоставлено родными19 июня 2019, 08:21
Пропавший 13 июня мужчина 1950 года рождения был найден в Райымбеке, сообщает Zakon.kz.
Его обнаружили сотрудники полиции вчера, 18 июня.
В четверг Салайдин Камрединов вышел из своего дома в Наурызбайском районе и пропал. Волонтеры проверили все медицинские учреждения, морги, обыскали Наурызбайский район и Каскелен. После перенесенного инсульта мужчина страдает потерей памяти и дезориентирован.
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