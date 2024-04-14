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Тело пропавшего мужчины нашли в Кульсары

Кульсары, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 14:48 Фото: ДЧС Атырауской области
14 апреля около 09:00 в городе Кульсары Жылыойского района сотрудники Департамента по ЧС Атырауской области обнаружили тело мужчины, который считался пропавшим, сообщает Zakon.kz.

Из публикации регионального ДЧС следует, что найденное тело принадлежит мужчине 1976 года рождения, который 6 апреля выехал вместе со своим сыном 2000 года рождения на осмотр жилого дома. Оба в пункт временного размещения не вернулись.

Поиски сына покойного мужчины продолжаются, в них задействованы 40 спасателей, 6 плавательных средств и одна единица техники.

Департамент по ЧС Атырауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и не выходить из домов и пунктов временного размещения без соответствующих разрешений. 

7 апреля около 11:00 спасатели Атырауской области нашли тела двух мужчин без признаков жизни в городе Кульсары.

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Атырауская область Кульсары
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