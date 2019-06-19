Опубликована совместная песня Ержана Максима с дочерью Алсу
Технически песню сможет исполнить не каждый ребенок, она требует хорошей подготовки, с чем нет проблем ни у Ержана, ни у Микаэллы.
Вышла в свет совместная песня финалистов российской версии проекта "Голос. Дети" Ержана Максима и Микаэллы Абрамовой, передает Zakon.kz.
Лирическая песня "Эта любовь" записана финалистами телевизионного конкурса еще в мае. Красивую музыку написал композитор, артист международного уровня, один из лучших представителей современной джазовой и соул-культуры с узбекскими корнями Шер Остон, вдумчивые слова - Дмитрий Тютлин. Технически песню сможет исполнить не каждый ребенок, она требует хорошей подготовки, с чем нет проблем ни у Ержана, ни у Микаэллы.
Поклонники высоко оценили композицию, особенно ведущую роль Ержана в этом дуэте. В ближайшее время выйдет клип.
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Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с @maksim_erjan дуэта #ЭтаЛюбовь ???? Спасибо огромное крутому продюссеру @dmitriy_klimashenko и авторам @sheroston и Дмитрию Тютлину???????? качайте на всех цифровых площадках!! #GooglePlay #AppleMusic #YandexMusic #vkMusic
Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.
Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. В дальнейшем вещатель аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.
Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый получил по миллиону рублей.
Накрутка голосов в пользу Микеллы подтвердилась официально.
Альберт Ахметов
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