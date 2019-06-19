Опубликована совместная песня Ержана Максима с дочерью Алсу

Технически песню сможет исполнить не каждый ребенок, она требует хорошей подготовки, с чем нет проблем ни у Ержана, ни у Микаэллы.

Вышла в свет совместная песня финалистов российской версии проекта "Голос. Дети" Ержана Максима и Микаэллы Абрамовой, передает Zakon.kz.

Лирическая песня "Эта любовь" записана финалистами телевизионного конкурса еще в мае. Красивую музыку написал композитор, артист международного уровня, один из лучших представителей современной джазовой и соул-культуры с узбекскими корнями Шер Остон, вдумчивые слова - Дмитрий Тютлин. Технически песню сможет исполнить не каждый ребенок, она требует хорошей подготовки, с чем нет проблем ни у Ержана, ни у Микаэллы.

Поклонники высоко оценили композицию, особенно ведущую роль Ержана в этом дуэте. В ближайшее время выйдет клип.

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. В дальнейшем вещатель аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.

Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый получил по миллиону рублей.

Накрутка голосов в пользу Микеллы подтвердилась официально.

Альберт Ахметов

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