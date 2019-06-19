За что участковый из СКО получил награду от Президента

Медаль "Ерлігі үшін", врученная ему главой государства, стала наградой не только за смелый поступок, но и за доверие людей.

Сельский участковый Ерлан Ибраев стал первым североказахстанским полицейским, получивший награду от второго Президента РК Касым-Жомарта Токаева. За какие заслуги он удостоился такой чести рассказали в пресс-службе Департамента полиции СКО, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, если человек в любой ситуации первым делом обращается к своему участковому инспектору – это для участкового плюс. Майору полиции Ерлану Ибраеву такой плюс можно ставить смело. Изо дня в день он добросовестно исполняет свою работу, зачастую жертвуя личным временем и общением с семьей. За что и пользуется огромным доверием и уважением сельских жителей.

Когда в ноябре 2018 года жительница села Ново-Ивановка заметила дым по соседству, она сначала набрала не "101", а номер Ерлана Маулиевича. О том, что произошло дальше, уже сообщалось и в газетах, и на ТВ. Вместе с другом, находившимся в отпуске сотрудником райотдела ЧС Олегом Солодко, с которым собирались вечером "покопаться в моторе", Ибраев прибыл в Ново-Ивановку раньше пожарного расчета. Зажимая носы варежками, двое друзей буквально на ощупь проверили помещение и вынесли на чистый ноябрьский морозец 65-летнего сельчанина, сделали искусственное дыхание. Человеческая жизнь была спасена – потому что люди доверяют своему участковому, который, по счастью, оказался ближе к месту происшествия.

Ноябрьский звонок привел к тому, что в мае 2019 г. Ерлан Ибраев стал первым североказахстанским полицейским, получившим награду из рук второго Президента РК Касым-Жомарта Токаева, тогда еще только исполнявшего обязанности главы государства. Медаль "Ерлігі үшін" стала признанием не только за смелый поступок, но и за доверие людей. Ведь хотя ему не каждый день приходиться рискуя собой спасать человеческие жизни, его работу рутиной назвать нельзя. День сельского участкового начинается в 6:30. Утром Ерлан Ибраев видит своих сыновей, 7 и 11 лет, только спящими. Быстро завтракает и спешит на работу. К 8 часам он уже в кабинете в акимате Чермошнянского сельского округа, куда будут приходить люди – с сотнями самых разных проблем и вопросов, нередко вообще не касающихся компетенции участкового.

Это тоже признак доверия. Принцип Ибраева: выслушать каждого, принять – не просто за столом, а принять к сердцу, дать совет. И если, к примеру, разгневанная теща просит "забрать" зятя – не отмахиваться, разобрать ситуацию по полочкам, объяснить женщине, какие из семейных проблем поможет решить гражданский суд, а с какими людям надлежит справляться самостоятельно. На это может уйти немало времени, зато от Ибраева никто не уходит, раздосадовано махая рукой: мол, отвертелся, не захотел помочь.

После приема граждан – объезды, обычно они начинаются с 11 часов. Чермошнянский сельский округ – это семь сел, больше двух тысяч человек. За день не объедешь, нужно загодя планировать, когда какой из населенных пунктов навестить. Первая забота – проверка подучетного контингента. Как и везде, здесь найдутся условно-досрочно освобожденные, ранее судимые. В целом, по глубокому убеждению Ибраева, на селе с ними меньше проблем, чем в городе. Потому что деревенская жизнь – это работа по хозяйству. Скотину держат практически все. Когда руки заняты делом, уже не до нарушений режима УДО.

Отдельная забота – одиноко проживающие старики. Каждого надо проверить, узнать, не нужна ли помощь. Тут уже планировать что-то по времени не имеет смысла: может, на пять минут зайдешь, может, на час задержишься, выслушаешь, дров, воды принести поможешь.

И везде нужно разговаривать с каждым встречным. Простой вопрос: "Как дела?" - нередко позволяет многое узнать о происходящем в том или ином селе. А если нет – все равно важно, чтобы человек чувствовал внимание к себе.

Этому учил еще отец, Маули Ибраев, всю жизнь прослуживший в ГАИ. Веря, что сыновья пойдут по его стопам, Маули Ескендирович внушал им: люди прислушиваются только к тому, кого уважают, а уважение не завоюешь иначе, как порядочностью и вниманием к каждому человеку. И не спеши наказывать, пока без этого не обойтись, милиция – не карательный орган. Протокол человека разозлит, а беседа – успокоит.

Отец умер рано, едва выйдя на пенсию. Не успел увидеть, как трое из четырех сыновей – Ерлан, Даурен и Ержан – надели форму. Еще один сын, Нуржан, выбрал профессию по примеру матери, заслуженного педагога Калампыр Габбасовны, и теперь трудится учителем в Тайынше. Впрочем, простые советы бывалого гаишника и в этом ремесле уместны – они каждому подходят, кто хочет прожить жизнь так, чтобы его вспоминали с теплотой.

В ценности этих советов Ерлан убеждался уже не раз. На собственном опыте видел: вовремя поговоришь с человеком – убережешь его от проступка. Конечно, попадаются упрямцы. Вот очередной объезд участка – надо проверить дом с неблагополучной семьей. Глава семьи уже не раз платил штрафы за пьяный дебош. Другому человеку потом напомнишь, что лучше бы на эти деньги детям что-нибудь купил, он призадумается. А тут участковый, проезжая мимо, остановился, постучал в дверь – отец семейства снова под хмельком. И уже ясно: ничто не поможет, надо собирать документы для направления на принудительное лечение.

Вот объезд закончен – сегодня удалось его завершить к 20 часам. Сердце рвется домой. Там сыновья заждались отца – что они сегодня расскажут, о чем спросят?

По дороге можно обдумать предстоящий выходной. И здесь на первом месте – мысли о детях. Хорошо бы собраться всем четырем братьям у мамы, вместе с семьями, но подгадать, чтобы у всех было свободное время, удается нечасто. Можно просто поиграть с сыновьями в футбол, а можно всем вместе посмотреть кино – Ерлан старается подобрать для детей старые советские фильмы, в которых есть над чем подумать, которые можно потом обсудить. И если на экране "Деревенский детектив", обязательно скажет: "Присмотритесь! В "Анискине" про нашу работу все правильно сказано…"

Но мысли мыслями, а глаз замечает, что к одному из домов стягиваются сельчане. Контингент известный: из тех, кто, собравшись вместе больше двух, в спиртном себе не откажут. Ерлан останавливает машину, здоровается. Мужчины, уже зная, чем поинтересуется участковый, сразу озвучивают свои права: день рожденья у друга, не в общественном месте собираемся – значит, право имеем. "Конечно, имеете", - соглашается Ибраев, лишний раз напоминает об ответственности и едет дальше.

Вот уже и изменились планы: к 24 часам нужно снова наведаться сюда, удостовериться, что знатоки своих прав не забыли обещания вести себя тихо.

Хотя проблем, пожалуй, не будет. Люди видели участкового, знают, что он помнит про них, лишнего себе не позволят.

Но не проверить – нельзя. Пусть даже собравшиеся для возлияний с раздражением заметят ночью знакомую "патрульку". Это сейчас они раздражены, а уже завтра может что-нибудь случиться, и они первым делом вспомнят про участкового, про которого знают: он ни о ком не забывает и никогда не проходит мимо.

Так проходит день сельского участкового. На этой работе Ерлан Маулиевич уже 15 лет. Нетрудно подсчитать, что таких дней в его жизни было уже почти 6000.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!