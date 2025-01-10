Президент наградил спасателя, который вывел людей из бурана в Карагандинской области

Спасателя Карагандинской области Сымбата Ещанова по указу президента Казахстана наградили медалью "Ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 января рассказали в ДЧС Карагандинской области.

"Указом президента за образцовое исполнение служебных обязанностей, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и спасении жизни людей, медалью "Ерлігі үшін" награжден водитель-сотрудник пожарных автомобилей пожарной части № 17 отдела по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района ДЧС Карагандинской области Сымбат Ещанов", – говорится в сообщении.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Отмечается, что одним из ярких примеров героизма стало происшествие 3 января 2025 года, когда на автодороге республиканского значения Алматы – Екатеринбург автобус, следовавший по маршруту Нура – Караганда, застрял в снежном заносе. На место вызова незамедлительно выехала группа МЧС, в составе которой находился Сымбат Ещанов.

"После того как спасатели прибыли на место, они оценили обстановку и начали эвакуацию более 30 пассажиров, включая пять детей. Однако из-за ухудшения погодных условий и нулевой видимости Сымбат Ещанов принял решение идти пешим ходом перед транспортным средством, показывая дорогу спасателям и обеспечивая безопасное сопровождение", – рассказали в ведомстве.

Благодаря мужеству и самоотверженности спасателя все пассажиры были благополучно доставлены в эвакуационные пункты, где им была оказана необходимая помощь.

Фото: ДЧС Карагандинской области

Ранее сообщалось о другом награждении. 6 января 2025 года министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе.